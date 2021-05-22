Вахтёры БГУИР вступились за студентов в суде. А их начальник — наоборот

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Заседание началось с допроса первого проректора БГУИР Максима Давыдова. Он рассказал, что студенческие акции проходили в перерыве между занятиями с 15:20 до 15:50 — в основном в 4 и 5 корпусе: участники стояли, иногда пели песни. Причиной назвал несогласие с результатами выборов: «Студенты хотели какого-то диалога». Позже в беседе с адвокатом упомянул, что «студенты были не согласны с тем, что избили их родственников».





Затем в качестве свидетеля выступила завкафедрой философии Галина Малыхина. Она мало что смогла вспомнить по существу, говорила, что очень уж были все на кафедре заняты в начале года организацией учебного процесса, чтобы обсуждать акции. Про Ольгу Филатченкову сказала, что видела её лицо на том видео, что записали преподаватели БГУИР.





Потом суд пригласил охранника Артёма Порутенко. Он осенью он нёс службу в БГУИР, но это «не основное» его место работы. На вопросы отвечал коротко. Ни одной даты, когда проходили студенческие мероприятия, назвать не смог. Сами акции охарактеризовал как «большие скопления людей, может быть даже с лозунгами». Но всё это «на перерыве».





В ходе допроса выяснилось, что Порутенко не знает, были ли санкционированы мероприятия в вузе, но студентов всё же просил разойтись, потому что «видел символику против власти». Он также сказал, что студенты сорвали занятия, когда ходили по аудиториям. И хоть занятия продолжились, когда те ушли, знаний, по мнению свидетеля, «недодали».





Затем в зал вызвали для дачи показаний капитана милиции Ковалёва. Он, как и предыдущий свидетель, не смог назвать ни одной даты — не помнит. Рассказал, что студенты во время перемены сидели внутри корпуса, пели песни. При них «символика была» и флаги. Представитель защиты спросил, что значит лозунг: «Я/мы Артём Винокуров», Ковалёв ответил: «Не знаю, забастовку». Адвокат попытался узнать, почему в показаниях милиционера все дни были расписаны подробно, а 26 октября — только в общем. Тогда-то и выяснилось, что он «просматривал запись — все 7 часов акции, но в ускоренном варианте».





После обеда суд допросил начальника отдела вахтовой службы БГУИР Геннадия Житенёва. От него собравшиеся узнали, в частности, что студенты на лестницах и в холлах по 25-40 человек, «обматывались флагом неустановленной символики», кричали: «Уходи!» и «Жыве Беларусь!» — даже «с агрессией». А доступ в здание вуза «был ограничен даже с психологической точки зрения».





Житенёв рассказал про шум на нескольких этажах, что создавали учащиеся, и конкретизировал: «Здравый человек туда б не пошёл». На вопросы представителя защиты, сам ли свидетель это слышал, ответил отрицательно: «Вахтёры мне рассказали».





После Житенёва суд пригласил в качестве свидетеля вахтёра Наталью Мигунову. Она рассказала, что осенью студенты собирались на переменах на главной лестнице. «Вызывающе себя не вели, драк никаких не было. Во время моего дежурства флагов и плакатов не было».





На вопрос обвинения, мешали ли студенты учебному процессу, Мигунова ещё раз напомнила, что всё происходило во время перемен: «Было шумновато, но не сильно. Я думаю, учебному процессу они не мешали». Показания своего руководителя о том, что человек в здравом уме не пошёл бы туда, где собирались студенты, Мигунова опровергла: «Во-первых, я была на работе. Во-вторых, они вели себя не агрессивно. Да и вообще они же дети».





Следующей в качестве свидетеля выступила вахтёр Татьяна Тимошина. Она рассказала что акции в университете проходили «с хлопками, песнями, лозунгами «Жыве Беларусь!», но «без символики и агрессии».



