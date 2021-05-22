Советы врача: как уберечься от клещей

Источник материала: Sputnik Беларусь

Клещи являются переносчиками более 30 опасных заболеваний, наиболее распространенные среди которых клещевой энцефалит, лайм-боррелиоз, чума, бруцеллез и тиф. Клещевой энцефалит поражает центральную нервную систему человека и при отсутствии лечения может закончиться летальным исходом.

Врач общей практики Татьяна Кмито УЗ "5-я городская клиническая поликлиника" рассказала корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о том, как избежать укусов клещей и что делать, если это произошло.

Где встречаются клещи

Специалист рассказывает, что в Беларуси клещи являются переносчиками девяти возбудителей заболеваний, однако регистрируются только два – клещевой энцефалит и лайм-боррелиоз.

Переносчики этих опасных заболеваний – клещи – распространены практически во всех лесах нашей страны.

"Их излюбленные места – влажные лиственные, смешанные леса и опушки. Живут насекомые в высокой траве", – обращает внимание Татьяна Кмито.

Как уберечься

Прежде чем отправиться в лес, эксперт советует правильно одеться: штаны необходимо плотно заправить в обувь, рукава кофты должны также плотно прилегать к рукам. Головной убор (кепка, капюшон, косынка) – необходимое условие в защите от укусов клещей. Лучше выбирать одежду светлых тонов – так будет легче увидеть опасных насекомых.

Перед походом в лес необходимо обрабатывать открытые участки тела репеллентами – специальными препаратами, которые отпугивают клещей. В лесу следует быть внимательными и стараться не сидеть на высокой траве.

"После прихода из леса каждый раз необходимо себя осмотреть – есть ли на вашем теле клещи. Также следует осмотреть и ваших домашних питомцев", – подчеркивает врач.

Что делать, если укусил клещ

Если вас укусил клещ, то необходимо сразу обратиться за медицинской помощью. Однако зачастую в первые 72 часа после укуса это бывает сделать проблематично. В этом случае удалять клеща придется самостоятельно. Главное – сделать это правильно.

"Для этого необходимо взять прочную нить и завязать ее в узел. Затем клеща аккуратно, не спеша, вытягивают круговыми движениями, цепляя петлю как можно ближе к хоботку. При этом важно извлечь полностью все тело насекомого, не оставляя его головки. После такой процедуры нужно обработать место укуса спиртовым раствором", – советует специалист.

Беременные женщины – единственная категория лиц, которым необходимо обязательно отвезти клеща на исследование. В остальных случаях это делать необязательно. Разве что для собственного успокоения можно обратиться в ближайший центр гигиены и эпидемиологии, но за услугу придется заплатить.

Как провести профилактику

После того как вы извлекли клеща, необходимо в течение 72 часов обратиться к врачу для экстренного профилактического лечения. После укусов клещей назначается прием доксициклина (100 мг) однократно.

"Если в течение месяца с момента укуса клеща появляются мышечная боль, слабость, красное пятно в месте укуса, то необходимо срочно обратиться к врачу. Такие признаки свидетельствуют о большой вероятности заражения", – предупреждает врач.

Также заразиться клещевым энцефалитом можно после употребления в пищу сырого козьего молока. Поэтому этот продукт животного происхождения врачи настоятельно рекомендуют кипятить в течение двух-трех минут во избежание инфицирования.

"Среди мер профилактики заражения клещевым энцефалитом существует вакцинация (прививка). Для назначения такой процедуры необходимо обратиться к инфекционисту в поликлинике по месту жительства", – заключает Татьяна Кмито.

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