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Червь, звезда, пингвин и "Гном": что привозят из экспедиции полярники – видео
22.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В честь праздника День полярника в фойе Дома Москвы развернулась выставка "Деятельность Республики Беларусь в Антарктике". Участники белорусской антарктической экспедиции демонстрируют фото, видеоматериалы и экспонаты, связанные с освоением Ледяного континента.
На выставке отражены основные моменты международного сотрудничества Беларуси в системе Договора об Антарктике, научных исследований, строительства белорусской антарктической станции, ее устройства, быта.
Посетители выставки смогут увидеть некоторые образцы морских животных (паука, червя, звезду), а также лишайников, которые обнаружены белорусскими учеными во время экспедиций.
Кроме того, на мероприятии презентуют два фильма о полярных исследованиях: "376 дней на дрейфующей льдине", созданный в 1954 году и новый – о деятельности 13-й Белорусской антарктической экспедиции.
В торжествах по случаю Дня полярника примут участие ветераны-полярники – участники советских и белорусских антарктических экспедиций, ученые, руководители и члены Белорусского географического общества. Среди почетных гостей – участники 13-й Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ), которые после семи месяцев отсутствия вернулись в Минск.
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Sputnik побывал на выставке в честь Дня полярника в канун ее официального открытия. Смотрите на видео, какие экспонаты привезли участники белорусской антарктической...
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