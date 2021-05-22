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Червь, звезда, пингвин и "Гном": что привозят из экспедиции полярники – видео

22.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В честь праздника День полярника в фойе Дома Москвы развернулась выставка "Деятельность Республики Беларусь в Антарктике". Участники белорусской антарктической экспедиции демонстрируют фото, видеоматериалы и экспонаты, связанные с освоением Ледяного континента.

На выставке отражены основные моменты международного сотрудничества Беларуси в системе Договора об Антарктике, научных исследований, строительства белорусской антарктической станции, ее устройства, быта.

Посетители выставки смогут увидеть некоторые образцы морских животных (паука, червя, звезду), а также лишайников, которые обнаружены белорусскими учеными во время экспедиций.

© Sputnik
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Кроме того, на мероприятии презентуют два фильма о полярных исследованиях: "376 дней на дрейфующей льдине", созданный в 1954 году и новый – о деятельности 13-й Белорусской антарктической экспедиции.

В торжествах по случаю Дня полярника примут участие ветераны-полярники – участники советских и белорусских антарктических экспедиций, ученые, руководители и члены Белорусского географического общества. Среди почетных гостей  – участники 13-й Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ), которые после семи месяцев отсутствия вернулись в Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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Sputnik побывал на выставке в честь Дня полярника в канун ее официального открытия. Смотрите на видео, какие экспонаты привезли участники белорусской антарктической...
 
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