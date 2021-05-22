В Беларуси не открывается сайт sports.ru

Источник материала: Onliner

Сегодня белорусы испытали проблемы с доступом к русскоязычному спортивному ресурсу sports.ru. Читатели сообщают, что при попытке попасть на сайт через провайдер «Белтелеком» высвечивается сообщение, что доступ к сайту ограничен по решению Мининформа. Некоторые пользователи пока еще могут зайти на sports.ru через МТС и А1.

«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации», — сообщается при попытке зайти на sports.ru через провайдер «Белтелеком».





Sports.ru — одно из самых популярных медиа о спорте на русском языке. Сооснователь проекта Дмитрий Навоша создал в августе 2020 года Фонд солидарности. Цель фонда — помочь белорусам, потерявшим работу из-за участия в протестах. Помощь направлена в том числе на силовиков, которые отказываются выполнять распоряжения о разгоне митингов.

(будет дополнено)