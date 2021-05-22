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Захаров: готовились к игре, разбирали соперника, но провалились
Источник материала: Навiны
По словам главкома национальной сборной Беларуси по хоккею Михаила Захарова, после проваленного начала
Накануне поздно вечером Беларусь стартовала на
Наставник признал, передает пресс-служба ФХРБ, что «плохо начали игру», хотя тренерский штаб просил «действовать внимательнее, аккуратно выводить шайбу, не удаляться».
Старт первенства вышел, по его словам, «не таким, как хотелось бы»: «Мы готовились к игре, разбирали соперника. Но провалились. Где-то проигрывали позицию, где-то нападающие слишком высоко поднимались, хотя мы просили действовать чуть ниже».
«Словаки забросили хорошие голы, отлично разыгрывали большинство. Но мы старались бороться до конца, отквитали две шайбы в концовке, бросали буллит. Второй и третий период мы хорошо сыграли, но вот первый провалили», — отметил Захаров.
Он считает, что матч получился интересным, и даже при счете 0:4 никто рне опускал руки: «И моменты мы создавали. Забрось Платт во втором периоде, стань счет 3:1 — и все могло повернуться иначе… А если бы Шарангович реализовал буллит [при счете 2:4] , концовка могла получиться еще интереснее. Больше минуты могли играть вшестером и забросить».
Объясняя замену голкипера при счете 0:3, Захаров заметил, что три шайбы за полпериода «все-таки многовато», поэтому в таких ситуациях тренеры как правило меняют голкиперов, так как «они могут сломаться психологически».
Оценивая игру вышедшего на замену Тэйлора (он был признан в белорусской команде лучшим игроком матча) главком подчеркнул, что тот «здорово вошел в игру и отлично отработал свой отрезок».
Комментируя
Следующими соперниками «красно-зеленых» на групповом этапе будут:
23.05.
24.05.
26.05.
28.05.
30.05.
01.06.
По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.
Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.
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По словам главкома национальной сборной Беларуси по хоккею Михаила Захарова, после проваленного начала матча со Словакией белорусы могли спасти поединок.
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