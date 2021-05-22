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Захаров: готовились к игре, разбирали соперника, но провалились

22.05.2021 09:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам главкома национальной сборной Беларуси по хоккею Михаила Захарова, после проваленного начала матча со Словакией белорусы могли спасти поединок.

Захаров: готовились к игре, разбирали соперника, но провалились
Фото ФХРБ

Накануне поздно вечером Беларусь стартовала на ЧМ-2021, который проходит в Риге. «Красно-зеленые» уступили — 2:5 (0:3, 0:0, 1:2).

Наставник признал, передает пресс-служба ФХРБ, что «плохо начали игру», хотя тренерский штаб просил «действовать внимательнее, аккуратно выводить шайбу, не удаляться».

Старт первенства вышел, по его словам, «не таким, как хотелось бы»: «Мы готовились к игре, разбирали соперника. Но провалились. Где-то проигрывали позицию, где-то нападающие слишком высоко поднимались, хотя мы просили действовать чуть ниже».

«Словаки забросили хорошие голы, отлично разыгрывали большинство. Но мы старались бороться до конца, отквитали две шайбы в концовке, бросали буллит. Второй и третий период мы хорошо сыграли, но вот первый провалили», — отметил Захаров.

Он считает, что матч получился интересным, и даже при счете 0:4 никто рне опускал руки: «И моменты мы создавали. Забрось Платт во втором периоде, стань счет 3:1 — и все могло повернуться иначе… А если бы Шарангович реализовал буллит [при счете 2:4] , концовка могла получиться еще интереснее. Больше минуты могли играть вшестером и забросить».

Объясняя замену голкипера при счете 0:3, Захаров заметил, что три шайбы за полпериода «все-таки многовато», поэтому в таких ситуациях тренеры как правило меняют голкиперов, так как «они могут сломаться психологически».

Оценивая игру вышедшего на замену Тэйлора (он был признан в белорусской команде лучшим игроком матча) главком подчеркнул, что тот «здорово вошел в игру и отлично отработал свой отрезок».

Комментируя жалобы на качество льда, Захаров сказал, что не надо жаловаться, так как все находятся в одинаковых условиях, а к организаторам турнира, которые «подготовились, как могли — к ним никаких претензий нет».

Следующими соперниками «красно-зеленых» на групповом этапе будут:

23.05.

  • Швеция (16:15);

24.05.

  • Чехия (20:15);

26.05.

  • Великобритания (20:15);

28.05.

  • Дания (20:15);

30.05.

  • Швейцария (16:15);

01.06.

  • Россия (20:15).

По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.

 

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По словам главкома национальной сборной Беларуси по хоккею Михаила Захарова, после проваленного начала матча со Словакией белорусы могли спасти поединок.
 
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