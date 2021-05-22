Упс! Для госорганов и организаций образования Витебщины закупают услуги электронной почты, предложения нужно присылать на ящик на TUT.BY





Электронная почта. Фото pixabay.com





Согласно документации закупки требуются услуги электронной почты с обязательным обеспечением безопасности сетевого трафика и следующих параметров:





- не менее 20 почтовых ящиков;

- объем одного ящика на дисковом пространстве не менее 2 Гбайт (с возможностью - увеличения и перераспределения объема);

- с возможностью работы в почтовом клиенте;

- общий объем дискового пространства 50 Гбайт:

- неограниченный внешний и внутриреспубликанский трафик;

- возможность создания ящиков второго и третьего уровня.





[email protected] Эта услуга закупается из одного источника на второе полугодие текущего года. Ее ориентировочная стоимость составляет 250 рублей. Предложения нужно присылать на электронный адрес





Напомним, что с 18 мая белорусские власти заблокировали портал TUT.BY, а на следующий день, похоже, и вовсе остановили работу его серверов.





Электронная почта в домене TUT.BY пока доступна благодаря тому, что размещена серверах Яндекса. Однако уже сейчас часть функций ограничена — например, пользователи не смогут сменить свой пароль. При прекращении делегирования домена или изменении его настроек, почта и вовсе может прекратить поступать. При этом ряд чиновников имели почтовые ящики на этом портале.