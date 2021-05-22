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Упс! Для госорганов и организаций образования Витебщины закупают услуги электронной почты, предложения нужно присылать на ящик на TUT.BY

22.05.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Закупку услуг защищенной электронной почты для государственных органов и организаций проводит Витебский областной центр по обеспечению деятельности организаций системы образования.


Электронная почта. Фото pixabay.com

Согласно документации закупки требуются услуги электронной почты с обязательным обеспечением безопасности сетевого трафика и следующих параметров:

- не менее 20 почтовых ящиков;
- объем одного ящика на дисковом пространстве не менее 2 Гбайт (с возможностью - увеличения и перераспределения объема);
- с возможностью работы в почтовом клиенте;
- общий объем дискового пространства 50 Гбайт:
- неограниченный внешний и внутриреспубликанский трафик;
- возможность создания ящиков второго и третьего уровня.

Эта услуга закупается из одного источника на второе полугодие текущего года. Ее ориентировочная стоимость составляет 250 рублей. Предложения нужно присылать на электронный адрес [email protected]

Напомним, что с 18 мая белорусские власти заблокировали портал TUT.BY, а на следующий день, похоже, и вовсе остановили работу его серверов.

Электронная почта в домене TUT.BY пока доступна благодаря тому, что размещена серверах Яндекса. Однако уже сейчас часть функций ограничена — например, пользователи не смогут сменить свой пароль. При прекращении делегирования домена или изменении его настроек, почта и вовсе может прекратить поступать. При этом ряд чиновников имели почтовые ящики на этом портале.
 
 
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Закупку услуг защищенной электронной почты для государственных органов и организаций проводит Витебский областной центр по обеспечению деятельности...
 
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