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Россиян предупредили о возможном дефиците бензина

22.05.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Биржевая стоимость бензина марки Аи-92 в РФ с середины декабря минувшего года увеличилась на 20%, на Аи-95 – на 27%.




Российский топливный союз полагает, что в сезон отпусков в стране может возникнуть дефицит топлива на внутреннем рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо организации вице-премьеру РФ Александру Новаку, пишет  Sputnik. 

"На фоне ограничений отдыха за рубежом, принимаемых правительством мер по стимулированию развития внутреннего туризма, приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса", – говорится в документе.

В союзе считают, что спрос на топливо в РФ может увеличиться на 10–20%, причем больше всего вырастут объемы потребления бензина марки Аи-95.

В организации предупреждают: если не принять срочных мер, на внутреннем рынке РФ может возникнуть дефицит топлива, произойдет рост оптовых цен, а также могут появиться суррогаты.

Биржевая стоимость бензина марки Аи-92 в РФ с середины декабря минувшего года увеличилась на 20%, на Аи-95 – на 27%. Ранее в Министерстве энергетики страны заявили, что в настоящее время производство топлива на 100% удовлетворяет спрос на внутреннем рынке. По данным ведомства, нефтеперерабатывающие заводы РФ нарастили запасы бензина до 1,7 миллиона тонн.
 
 
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Биржевая стоимость бензина марки Аи-92 в РФ с середины декабря минувшего года увеличилась на 20%, на Аи-95 – на 27%.
 
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