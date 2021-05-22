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Израиль заявил о готовности к ударам по лидерам ХАМАСа

22.05.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Армия Израиля ЦАХАЛ заявила, что готова нанести удары по лидерам группировки ХАМАС. Это несмотря на то, что был введен режим прекращения огня.

Обстрелы Израиля из сектора Газа, май 2021, фото Reuters

Об этом сообщает The Times of Israel.
 
Среди тех, кого армия продолжает преследовать есть и лидер военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф.

Ранее сообщалось, что США получили твердые гарантии того, что достигнутые соглашения о прекращение огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС будут соблюдать. В Белом доме подчеркнули, что намерены "очень внимательно следить" за соблюдением перемирия.

Напомним, вечером 20 мая военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в секторе Газа. Перемирие началось 21 мая с 02:00 по местному времени. Стороны прекратили обстрелы.

Однако уже утром 21 мая в Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между израильской полицией и мусульманами в первый день перемирия между Израилем и ХАМАС. Последние пытались провести "марш Победы" в поддержку ХАМАС.
 
 
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Армия Израиля ЦАХАЛ заявила, что готова нанести удары по лидерам группировки ХАМАС. Это несмотря на то, что был введен режим прекращения огня.
 
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