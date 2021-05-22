Израиль заявил о готовности к ударам по лидерам ХАМАСа

Обстрелы Израиля из сектора Газа, май 2021, фото Reuters





Об этом сообщает The Times of Israel.

Среди тех, кого армия продолжает преследовать есть и лидер военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф.





Ранее сообщалось, что США получили твердые гарантии того, что достигнутые соглашения о прекращение огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС будут соблюдать. В Белом доме подчеркнули, что намерены "очень внимательно следить" за соблюдением перемирия.





Напомним, вечером 20 мая военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в секторе Газа. Перемирие началось 21 мая с 02:00 по местному времени. Стороны прекратили обстрелы.





Однако уже утром 21 мая в Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между израильской полицией и мусульманами в первый день перемирия между Израилем и ХАМАС. Последние пытались провести "марш Победы" в поддержку ХАМАС.