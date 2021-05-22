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Насильник и убийца 16-летней студентки из Новополоцка проведет за решеткой 23 года, ему увеличили срок

22.05.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховный суд увеличил 23 лет срок лишения свободы для 21-летнего жителя Могилева, минувшим летом изнасиловавшего и убившего 16-летнюю девушку в Новополоцке.



Насилие, боль, лицо девушки во мраке. Фото pixabay.com

Напомним, что 11 июня 2020 года учащаяся Новополоцкого государственного музыкального колледжа не вернулась ночевать в общежитие. Наследующий день ее нашли изнасилованной и убитой на берегу Двины.

Как выяснило следствие, со студенткой познакомился парень из Могилева, который приехал в Новополоцк в командировку. Он уговорил девушку зайти в магазин и отправиться отдыхать на реку, пишет ННВ.
Там молодой человек изнасиловал свою студентку и забил её до смерти. Позже эксперты подсчитают, что девушке было нанесено не менее 38 ударов. Наутро он вернулся на место преступления, чтобы собрать оставленную одежду. После этого парень уехал к себе в Могилев. Осознав по дороге, что его найдут, он сам явился в Следственный комитет.


 

Судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда приговорила могилевчанина к 20 годам лишения свободы, признав виновным в изнасиловании несовершеннолетней и убийстве, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с изнасилованием.

Прокурор опротестовал этот приговор в Верховный Суд. Суд апелляционной инстанции признал обоснованными доводы протеста и жалоб потерпевших о несоответствии назначенного судом первой инстанции обвиняемому наказания тяжести содеянного и назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, сообщает управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.
 
Теги: Могилев
 
 
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Верховный суд увеличил 23 лет срок лишения свободы для 21-летнего жителя Могилева, минувшим летом изнасиловавшего и убившего 16-летнюю девушку в Новополоцке.
 
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