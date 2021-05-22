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Беларусь простилась с героями-лётчиками: их память увековечат в Барановичах
Источник материала: ОНТ
Власти Барановичей намерены увековечить память летчиков-героев – Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, которые ценой своей жизни спасли десятки других. Надзор за расследованием уголовного дела в связи с авиакатастрофой боевого самолета осуществляет Генеральная прокуратура. Оно находится на личном на контроле у Президента.
Накануне Беларусь простилась с героями. Церемония прошла в Лиде. Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко трагически погибли в Барановичах, когда уводили падающий военный самолёт от жилых домов. Сложно даже только представить масштаб трагедии, если бы не мужество и доблесть, которую проявили пилоты.
Соболезнования родным и близким пилотов Александр Лукашенко направил, как только стало известно о трагедии. И поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших. В последний путь настоящих героев Беларуси провели со всеми воинскими почестями. Цветы и венки – от родных, близких, друзей, сослуживцев и всех тех, для кого эта трагедия стала личной. Андрея Ничипорчика похоронили в Лиде. Никиту Куконенко – на Северном кладбище в родном Полоцке.
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Власти Барановичей намерены увековечить память летчиков-героев – Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, которые ценой своей жизни спасли десятки других. Надзор...
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