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Беларусь простилась с героями-лётчиками: их память увековечат в Барановичах

22.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь простилась с героями-лётчиками: их память увековечат в Барановичах

Власти Барановичей намерены увековечить память летчиков-героев – Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, которые ценой своей жизни спасли десятки других. Надзор за расследованием уголовного дела в связи с авиакатастрофой боевого самолета осуществляет Генеральная прокуратура. Оно находится на личном на контроле у Президента. 

Накануне Беларусь простилась с героями. Церемония прошла в Лиде. Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко трагически погибли в Барановичах, когда уводили падающий военный самолёт от жилых домов. Сложно даже только представить масштаб трагедии, если бы не мужество и доблесть, которую проявили пилоты. 

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «Случившееся непоправимо, но память о лётчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах. Ребята ценой своей жизни не покинули практически неуправляемый самолёт и отвели его от жилых домов. Тем самым удалось избежать непоправимого. Этот поступок говорит о том, что в наших Вооружённых Силах служат сильные духом и мужественные люди. Сегодня выражены слова семьям погибших от имени Президента Республики Беларусь и от всех военнослужащих Министерства обороны».

Соболезнования родным и близким пилотов Александр Лукашенко направил, как только стало известно о трагедии. И поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших. В последний путь настоящих героев Беларуси провели со всеми воинскими почестями. Цветы и венки – от родных, близких, друзей, сослуживцев и всех тех, для кого эта трагедия стала личной. Андрея Ничипорчика похоронили в Лиде. Никиту Куконенко – на Северном кладбище в родном Полоцке.

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Власти Барановичей намерены увековечить память летчиков-героев – Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, которые ценой своей жизни спасли десятки других. Надзор...
 
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