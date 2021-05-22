ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лесные пожары бушуют в Греции. Горят дома, людей спешно эвакуируют

22.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лесные пожары бушуют в Греции. Горят дома, людей спешно эвакуируют

Лесные пожары бушуют в Греции. Сотни жителей деревень к западу от Афин вынуждены эвакуироваться. Несколько домов уже сгорело, разрушены линии электропередач.

Со стихией борются сотни пожарных, спецтехника и авиация. Работу осложняют неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер – до 50 км/ч, разносит пламя, и его не удаётся локализовать. Кроме того, борьбу с огнём затрудняет горный рельеф. В жаркую погоду лесные пожары в Греции – не редкость. Три года назад жертвами одного из них стали здесь более 100 человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лесные пожары бушуют в Греции. Сотни жителей деревень к западу от Афин вынуждены эвакуироваться. Несколько домов уже сгорело, разрушены линии электропередач. Со...
 
Новости дня
Новости разные
 
Православные почитают святителя Николая Чудотворца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by