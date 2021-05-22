Лесные пожары бушуют в Греции. Горят дома, людей спешно эвакуируют

Источник материала: ОНТ

Лесные пожары бушуют в Греции. Сотни жителей деревень к западу от Афин вынуждены эвакуироваться. Несколько домов уже сгорело, разрушены линии электропередач.

Со стихией борются сотни пожарных, спецтехника и авиация. Работу осложняют неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер – до 50 км/ч, разносит пламя, и его не удаётся локализовать. Кроме того, борьбу с огнём затрудняет горный рельеф. В жаркую погоду лесные пожары в Греции – не редкость. Три года назад жертвами одного из них стали здесь более 100 человек.

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