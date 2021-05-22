В Подмосковье водитель открыл стрельбу по пешеходам

Источник материала: ОНТ

В Королеве (Подмосковье, Россия) водитель автомобиля Range Rover стрелял по пешеходам после конфликта на «зебре». Об этом информируют «Известия» со ссылкой на Instagram-аккаунт chekorolev.

Уточняется, что инцидент произошел 21 мая. По словам очевидцев, машина не уступила дорогу пешеходам на «зебре». На людей едва не был совершен наезд. Один из переходивших улицу ударил самокатом по машине. Водитель внедорожника в ответ открыл стрельбу.

По предварительным сведениям, двоих мужчин госпитализировали с ранениями.

Фото: instagram / chekorolev

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