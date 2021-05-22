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Прямые линии с населением пройдут 22 мая во всех исполкомах страны

22.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прямые линии с населением пройдут 22 мая во всех исполкомах страны

Традиционные субботние прямые линии пройдут 22 мая во всех исполкомах страны. 

Проверенный способ донести проблемы до представителей власти. Они будут дежурить у телефонов с 9 утра до полудня. 

Перебои с водой, нерегулярная работа автолавки, своевременность выплат и качество медпомощи – любые вопросы можно решить по обращению, как правило, в течение месяца.

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Традиционные субботние прямые линии пройдут 22 мая во всех исполкомах страны.  Проверенный способ донести проблемы до представителей власти. Они будут дежурить у...
 
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