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Прямые линии с населением пройдут 22 мая во всех исполкомах страны
Источник материала: ОНТ
Традиционные субботние прямые линии пройдут 22 мая во всех исполкомах страны.
Проверенный способ донести проблемы до представителей власти. Они будут дежурить у телефонов с 9 утра до полудня.
Перебои с водой, нерегулярная работа автолавки, своевременность выплат и качество медпомощи – любые вопросы можно решить по обращению, как правило, в течение месяца.
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Традиционные субботние прямые линии пройдут 22 мая во всех исполкомах страны. Проверенный способ донести проблемы до представителей власти. Они будут дежурить у...
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