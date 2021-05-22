Прямые линии с населением пройдут 22 мая во всех исполкомах страны

Источник материала: ОНТ

Традиционные субботние прямые линии пройдут 22 мая во всех исполкомах страны.

Проверенный способ донести проблемы до представителей власти. Они будут дежурить у телефонов с 9 утра до полудня.

Перебои с водой, нерегулярная работа автолавки, своевременность выплат и качество медпомощи – любые вопросы можно решить по обращению, как правило, в течение месяца.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram