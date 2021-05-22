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В Киеве прошла демонстрация против полицейского насилия
Источник материала: ОНТ
В Киеве прошла акция протеста против полицейского насилия.
На Подоле собрались более 500 человек с девизами «Остановим сафари полиции» с требованиями уволить начальника районного управления полиции, остановить незаконные рейды и обыски, необоснованное применение силы и провокации. А также наказать полицейских, которые на днях жестко разогнали молодёжные концерты и были, по словам очевидцев, замечены в подлоге наркотиков задержанным.
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В Киеве прошла акция протеста против полицейского насилия. На Подоле собрались более 500 человек с девизами «Остановим сафари полиции» с требованиями уволить...
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