В Киеве прошла демонстрация против полицейского насилия

Источник материала: ОНТ

В Киеве прошла акция протеста против полицейского насилия.

На Подоле собрались более 500 человек с девизами «Остановим сафари полиции» с требованиями уволить начальника районного управления полиции, остановить незаконные рейды и обыски, необоснованное применение силы и провокации. А также наказать полицейских, которые на днях жестко разогнали молодёжные концерты и были, по словам очевидцев, замечены в подлоге наркотиков задержанным.

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