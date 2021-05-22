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«Ночь музеев» пройдет в Беларуси в ночь с 22 на 23 мая: куда пойти и чем удивят организаторы

22.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Ночь музеев» пройдет в Беларуси в ночь с 22 на 23 мая: куда пойти и чем удивят организаторы

22 мая на Беларусь опустится «Ночь музеев». Правда, всё начнётся уже днем, а закончится ранним утром. Как всегда, огромный выбор экспозиций, познавательных и развлекательных программ. 

Так, в Минске Национальный центр современных искусств организовал целую Неделю музеев в рамках Детской биеннале. Младшим посетителям предлагают увлекательные развивающие игры, взрослым тоже не дают скучать: художник Руслан Сергеев проведет мастер-классы – это популярное направления арт-терапии. 

После прошлогоднего перерыва на онлайн-формат организаторы решили наверстать упущенное и разнообразить эту ночь для гостей. К примеру, музей Великой Отечественной представит проект, погружающий в 3D-реальность: с помощью виртуальных технологий можно будет оказаться на крыше здания Рейхстага. А в музее истории белорусской литературы научат, как сделать книгу своими руками. По всей стране пройдут квесты и квизы, театральные представления и даже лингвистические дуэли, а сохранить впечатления помогут креативные фотозоны. 

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Теги: Минск
 
 
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22 мая на Беларусь опустится «Ночь музеев». Правда, всё начнётся уже днем, а закончится ранним утром. Как всегда, огромный выбор экспозиций, познавательных и...
 
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