«Ночь музеев» пройдет в Беларуси в ночь с 22 на 23 мая: куда пойти и чем удивят организаторы

Источник материала: ОНТ

22 мая на Беларусь опустится «Ночь музеев». Правда, всё начнётся уже днем, а закончится ранним утром. Как всегда, огромный выбор экспозиций, познавательных и развлекательных программ.

Так, в Минске Национальный центр современных искусств организовал целую Неделю музеев в рамках Детской биеннале. Младшим посетителям предлагают увлекательные развивающие игры, взрослым тоже не дают скучать: художник Руслан Сергеев проведет мастер-классы – это популярное направления арт-терапии.

После прошлогоднего перерыва на онлайн-формат организаторы решили наверстать упущенное и разнообразить эту ночь для гостей. К примеру, музей Великой Отечественной представит проект, погружающий в 3D-реальность: с помощью виртуальных технологий можно будет оказаться на крыше здания Рейхстага. А в музее истории белорусской литературы научат, как сделать книгу своими руками. По всей стране пройдут квесты и квизы, театральные представления и даже лингвистические дуэли, а сохранить впечатления помогут креативные фотозоны.

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