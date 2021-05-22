Белорусские продукты представлены на международной выставке в Ереване

Источник материала: ОНТ

Новые рынки сбыта и перспективные направления торговли. Белорусские продукты представлены на международной выставке Expo Food & Drinks в Ереване.

Экспозиция «Беларусь – вкус природы» демонстрирует продукцию лучших отечественных предприятий. Новинки кондитерской отрасли, передовые разработки молочной промышленности, диетические и постные продукты. Среди экспонатов – новые белорусские бренды.

В тренде – продукты для здорового образа жизни, изготовленные с применением передовых технологий на современном оборудовании. Белорусское качество не вызывает сомнений, а ставка на натуральность уже приносит результаты.

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