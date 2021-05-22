|
Белорусские продукты представлены на международной выставке в Ереване
Источник материала: ОНТ
Новые рынки сбыта и перспективные направления торговли. Белорусские продукты представлены на международной выставке Expo Food & Drinks в Ереване.
Экспозиция «Беларусь – вкус природы» демонстрирует продукцию лучших отечественных предприятий. Новинки кондитерской отрасли, передовые разработки молочной промышленности, диетические и постные продукты. Среди экспонатов – новые белорусские бренды.
В тренде – продукты для здорового образа жизни, изготовленные с применением передовых технологий на современном оборудовании. Белорусское качество не вызывает сомнений, а ставка на натуральность уже приносит результаты.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые рынки сбыта и перспективные направления торговли. Белорусские продукты представлены на международной выставке Expo Food & Drinks в Ереване. Экспозиция...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)