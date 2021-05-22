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Белорусские продукты представлены на международной выставке в Ереване

22.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские продукты представлены на международной выставке в Ереване

Новые рынки сбыта и перспективные направления торговли. Белорусские продукты представлены на международной выставке Expo Food & Drinks в Ереване. 

Экспозиция «Беларусь – вкус природы» демонстрирует продукцию лучших отечественных предприятий. Новинки кондитерской отрасли, передовые разработки молочной промышленности, диетические и постные продукты. Среди экспонатов – новые белорусские бренды.

В тренде – продукты для здорового образа жизни, изготовленные с применением передовых технологий на современном оборудовании. Белорусское качество не вызывает сомнений, а ставка на натуральность уже приносит результаты. 

 

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Новые рынки сбыта и перспективные направления торговли. Белорусские продукты представлены на международной выставке Expo Food & Drinks в Ереване.  Экспозиция...
 
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