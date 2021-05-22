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Фейковые женщины заработали $2,8 млн на любителях эротических видеочатов

22.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мошенники долго обхаживали клиентов прежде. чем те раздевались перед камерой, а добившись желаемого, шантажировали мужчин, обещая отправить записи коллегам, родственникам или друзьям.


Фото: International Hub News | Полицейские показали, как аферисты перевоплощаются в девушек

Два миллиона фунтов стерлингов ($2,8 млн) заработали двое китайцев, шантажируя мужчин, которые любят заходить в эротические видеочаты, пишет International Hub News.

Тенденция, когда интернет-мошенники-мужчины маскируются под женщин с фальшивой кожей и фальшивой грудью, чтобы вступать в беседы с клиентами видеочатов для взрослых, приобретает в Китае угрожающие масштабы.

Человек, заходя в чат, уверен, что общается с красивой женщиной, и не подозревает об обмане. Мошенники неделями обхаживают своих жертв, прежде чем приглашать их присоединиться к "голым" разговорам. Они также побуждают жертву загрузить то, что выглядит как приложение для видеочата, но на самом деле это шпионское ПО, предназначенное для сканирования их телефонов и контактов электронной почты.


 
На экране клиенты видели красивую девушку
Фото: Скриншот

Затем, достигнув цели и заставив человека раздеться, злоумышленники снимают обнаженных мужчин и начинают шантажировать их на крупные суммы, обещая обнародовать записи, если те не заплатя, пишет Фокус.

Полиция уже вынесла официальное предупреждение тем, кто причастен к таким преступлениям, распространяющимся по всей стране "со скоростью лесного пожара". Правоохранители даже опубликовала видео в китайской социальной сети Weibo, чтобы рассказать людям об используемых методах и защитить их от аферистов.



На записи офицеры демонстрируют, как мошенники переодеваются в женщин, и показывают, насколько реалистичными они могут быть. Так, полицейский в бюстгальтере и нижнем белье снимает искусственную кожу, обнажая мужскую грудь под ней. Затем видео переходит на двух мужчин, одетых в "искусственную кожу".

За кадром женщина-правоохранитель говорит:

"Как вы думаете, то, что вы думаете, есть то, что вы думаете? Ребята, не болтайте голыми. Это обман".

Стражи порядка подчеркнули, что в последние годы участились случаи онлайн-мошенничества с использованием обнаженных женщин в качестве приманки, особенно во время пандемии Covid-19. В заявлении Департамента общественной безопасности провинции Гуандун, сделанном в июне прошлого года, говорится, что в первом полугодии полиция получила более 9 200 сообщений о шантаже, связанных с обнаженными чатами. По всей провинции были задержаны 86 человек из 10 различных сетей мошенников.
 
Согласно отчету Global Times, в 41 судебном процессе, обвинительные заключения по которым были обнародованы, 2000 человек подверглись шантажу с 2011 по 2020 год, отдав аферистам более 24 миллионов юаней ($3,73 млн).

Напомним, японец выдавал себя за красивую байкершу, чтобы набрать побольше подписчиков для своего блога. 
 
 
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Мошенники долго обхаживали клиентов прежде. чем те раздевались перед камерой, а добившись желаемого, шантажировали мужчин, обещая отправить записи коллегам,...
 
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