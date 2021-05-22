Фейковые женщины заработали $2,8 млн на любителях эротических видеочатов





Фото: International Hub News | Полицейские показали, как аферисты перевоплощаются в девушек





Два миллиона фунтов стерлингов ($2,8 млн) заработали двое китайцев, шантажируя мужчин, которые любят заходить в эротические видеочаты, пишет International Hub News.





Тенденция, когда интернет-мошенники-мужчины маскируются под женщин с фальшивой кожей и фальшивой грудью, чтобы вступать в беседы с клиентами видеочатов для взрослых, приобретает в Китае угрожающие масштабы.





Человек, заходя в чат, уверен, что общается с красивой женщиной, и не подозревает об обмане. Мошенники неделями обхаживают своих жертв, прежде чем приглашать их присоединиться к "голым" разговорам. Они также побуждают жертву загрузить то, что выглядит как приложение для видеочата, но на самом деле это шпионское ПО, предназначенное для сканирования их телефонов и контактов электронной почты.













На экране клиенты видели красивую девушку

Фото: Скриншот





пишет Фокус. Затем, достигнув цели и заставив человека раздеться, злоумышленники снимают обнаженных мужчин и начинают шантажировать их на крупные суммы, обещая обнародовать записи, если те не заплатя,Фокус.





Полиция уже вынесла официальное предупреждение тем, кто причастен к таким преступлениям, распространяющимся по всей стране "со скоростью лесного пожара". Правоохранители даже опубликовала видео в китайской социальной сети Weibo, чтобы рассказать людям об используемых методах и защитить их от аферистов.











На записи офицеры демонстрируют, как мошенники переодеваются в женщин, и показывают, насколько реалистичными они могут быть. Так, полицейский в бюстгальтере и нижнем белье снимает искусственную кожу, обнажая мужскую грудь под ней. Затем видео переходит на двух мужчин, одетых в "искусственную кожу". На записи офицеры демонстрируют, как мошенники переодеваются в женщин, и показывают, насколько реалистичными они могут быть. Так, полицейский в бюстгальтере и нижнем белье снимает искусственную кожу, обнажая мужскую грудь под ней. Затем видео переходит на двух мужчин, одетых в "искусственную кожу".





За кадром женщина-правоохранитель говорит:





"Как вы думаете, то, что вы думаете, есть то, что вы думаете? Ребята, не болтайте голыми. Это обман".





Стражи порядка подчеркнули, что в последние годы участились случаи онлайн-мошенничества с использованием обнаженных женщин в качестве приманки, особенно во время пандемии Covid-19. В заявлении Департамента общественной безопасности провинции Гуандун, сделанном в июне прошлого года, говорится, что в первом полугодии полиция получила более 9 200 сообщений о шантаже, связанных с обнаженными чатами. По всей провинции были задержаны 86 человек из 10 различных сетей мошенников.

Согласно отчету Global Times, в 41 судебном процессе, обвинительные заключения по которым были обнародованы, 2000 человек подверглись шантажу с 2011 по 2020 год, отдав аферистам более 24 миллионов юаней ($3,73 млн).





Напомним, японец выдавал себя за красивую байкершу, чтобы набрать побольше подписчиков для своего блога.







