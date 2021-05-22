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Левченко – Ермошиной: «Ну поймите вы наконец, что СССР уже нет, и жить «как раньше» мы тоже не хотим»

22.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известная беларусская баскетболистка Елена Левченко прокомментировала заявления главы ЦИК Лидии Ермошиной, которая заявила, что выборы «все чаще служат противоположной цели, направленной на раскол общества и государства», а также отметила, что «должны быть предприняты меры, чтобы невозможной стала для восприятия иная точка зрения, кроме патриотической».

Левченко – Ермошиной: «Ну поймите вы наконец, что СССР уже нет, и жить «как раньше» мы тоже не хотим»
«Когда 21 веке считается преступлением иметь другое мнение. Лидия Михайловна, ну поймите вы наконец, что СССР уже нет, и жить «как раньше» мы тоже не хотим. А вы это принять никак не можете и придумываете лозунги «любимую не отдадим» и т.д.

Не хотите митингов, протестов – не нарушайте права и законы, и люди будут дома», – написала Левченко.
 
 
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Известная беларусская баскетболистка Елена Левченко прокомментировала заявления главы ЦИК Лидии Ермошиной, которая заявила, что выборы «все чаще служат...
 
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