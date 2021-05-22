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«Спадзяемся сёння АБФФ не знойдзе непавагі фанатаў да сцяга ці гімна?»
Источник материала: Партизан
Болельщики «Крумкачоў» опубликовали фото пустого сектора во время звучания гимна.
«Спадзяемся сёння АБФФ не знойдзе непавагі фанатаў да сцяга ці гімна?» – сообщает страница болельщиков в инстаграм.
Ранее АБФФ предупредила клуб за поведение болельщиков во время исполнения гимна перед матчами. В письме указано, что болельщики отворачивались от поля.
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Болельщики «Крумкачоў» опубликовали фото пустого сектора во время звучания гимна.
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