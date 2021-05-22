







«Спадзяемся сёння АБФФ не знойдзе непавагі фанатаў да сцяга ці гімна?» – сообщает страница болельщиков в инстаграм.





Ранее АБФФ предупредила клуб за поведение болельщиков во время исполнения гимна перед матчами. В письме указано, что болельщики отворачивались от поля.