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"Страхи/Ошибки": боюсь отправить ребенка в детский лагерь

22.05.2021 10:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Страхи/Ошибки": боюсь отправить ребенка в детский лагерь

О страхе отправить ребенка в детский лагерь говорим с экспертами – клиническим психологом, психотерапевтом, психиатром Анастасией Афанасьевой и заместителем генерального директора "МОСГОРТУР" Юлией Силенко.

01:45 Зачем вообще ребенку лагерь?

03:50 Чего боятся родители, которые отправляют детей в лагерь?

08:05 Чего мы на самом деле боимся, думая о детском лагере? Как справиться с этим страхом?

10:20 Как родители могут отравить отдых ребенка

15:20 Как постепенно приучать ребёнка к лагерям

16:40 Что делать, если ребенок просит его забрать

18:10 Отправляя ребенка на отдых вы выбираете за какую команду будете играть – организаторов или ребенка

21:20 Что сказать ребенку, чтобы его успокоить?

26:10 Когда лучше забрать ребенка

30:30 Боязнь дурного влияния других детей

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Для некоторых родителей настоящее испытание – отправить ребенка в лагерь. Бывает, что и дети боятся уезжать из дома. Другая ситуация – когда ребенок уже в лагере,...
 
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