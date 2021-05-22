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"Страхи/Ошибки": боюсь отправить ребенка в детский лагерь
22.05.2021 10:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
О страхе отправить ребенка в детский лагерь говорим с экспертами – клиническим психологом, психотерапевтом, психиатром Анастасией Афанасьевой и заместителем генерального директора "МОСГОРТУР" Юлией Силенко.
01:45 Зачем вообще ребенку лагерь?
03:50 Чего боятся родители, которые отправляют детей в лагерь?
08:05 Чего мы на самом деле боимся, думая о детском лагере? Как справиться с этим страхом?
10:20 Как родители могут отравить отдых ребенка
15:20 Как постепенно приучать ребёнка к лагерям
16:40 Что делать, если ребенок просит его забрать
18:10 Отправляя ребенка на отдых вы выбираете за какую команду будете играть – организаторов или ребенка
21:20 Что сказать ребенку, чтобы его успокоить?
26:10 Когда лучше забрать ребенка
30:30 Боязнь дурного влияния других детей
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Для некоторых родителей настоящее испытание – отправить ребенка в лагерь. Бывает, что и дети боятся уезжать из дома. Другая ситуация – когда ребенок уже в лагере,...
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