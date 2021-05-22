Правда о работе ветеринара: «Если мебель важнее, не заводите себе животное — это вообще бесплатно» (видео)

Рубрика «Бытовуха» добралась до братьев наших меньших. Правда, кот отказался давать интервью, так что мы побеседовали с его лечащим врачом. Ветеринар Григорий Чегодаев рассказал о своих трудовых буднях. Почему так дорого? Как лечить львенка? Что делать, если тебя укусила змея? Какие породы кошек и собак считаются самыми проблемными? Это и много чего еще из мира домашних питомцев и не только — в нашем видео.
Самые распространенные проблемы у животных — генетические аномалии. Потом — травмы. У собак — автомобильные травмы по большей части, у кошек — падение из окон.
Некоторые думают, будто с кошками, которые падают из окон, ничего не происходит. Это неправда. Просто если сравнивать с собакой, кошка с большей вероятностью сгруппируется и не получит травму. Если этаж какой-нибудь 16-й, кот достигает определенной скорости и успевает сориентироваться. Если внизу газон, вероятность перелома не очень высокая. Обычно травмы происходят при падении с 3—5-го этажей. Высокие этажи — обычно все в порядке. Но это без гарантии, не надо экспериментировать.
Лучше не верить в сказку про девять жизней вашей кошки и оставить ее детям. Не надо экспериментировать с животным. Бывает, кошке год — хозяин приносит ее: «Выпала из окна». Хорошо, чиним. Ей три года — снова приносит, снова окно. «Вот такая тупая! Не научилась! Пять раз падала и на шестой сломалась». В такой ситуации хочется сказать, что, наверное, не кошка все-таки тупая. А кто-то другой.
Кот не должен понимать человеческий язык. Работа у него немножко не та. Обычно у котов возникают поведенческие аномалии вроде загаженных штор, когда есть трудности с доступом к лотку. Либо он стоит не там, где животному хочется. Лучше поработать над собой, а не над котом и немножко поэкспериментировать. Я видел, как люди ставят лоток в прихожей… Ну, это ж проходной двор. Коту же надо посидеть, уединиться, все дела.
Не знаю, кто храпит громче — мопс или взрослый мужчина. Ни разу не спал со взрослым мужчиной.
У нас в клинике живет кот. Зовут Алексей. Совершенно спокойно реагирует на всех, даже на больших собак, когда они появляются на рецепции. Все умиляются. А одна хозяйка заявила: «Ой, у вас такой котик интересный. А он что, аутист?» Я вот задумался. А может? Почему нет?