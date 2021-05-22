Правда о работе ветеринара: «Если мебель важнее, не заводите себе животное — это вообще бесплатно» (видео)

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Рубрика «Бытовуха» добралась до братьев наших меньших. Правда, кот отказался давать интервью, так что мы побеседовали с его лечащим врачом. Ветеринар Григорий Чегодаев рассказал о своих трудовых буднях. Почему так дорого? Как лечить львенка? Что делать, если тебя укусила змея? Какие породы кошек и собак считаются самыми проблемными? Это и много чего еще из мира домашних питомцев и не только — в нашем видео.