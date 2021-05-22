За два дня - вторая новость о самоубийстве милиционеров

Информацию об этом подтвердили в дежурной службе Полоцкого РОВД.





Об умершем известно то, что на посту он пробыл очень короткое время — ранее служил во внутренних войсках.





Сам он из Полоцка. У него осталось двое сыновей.





Вчера также стало известно о найденном неживым 50-летнем экс-начальнике управления охраны правопорядка Брестской областной милиции.



