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За два дня - вторая новость о самоубийстве милиционеров

22.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21 мая нашли тело начальника изолятора временного содержания Полоцкого РОВД. По предварительной информации, Кирилл М. совершил суицид.

Информацию об этом подтвердили в дежурной службе Полоцкого РОВД.

Об умершем известно то, что на посту он пробыл очень короткое время — ранее служил во внутренних войсках.

Сам он из Полоцка. У него осталось двое сыновей.

Вчера также стало известно о найденном неживым 50-летнем экс-начальнике управления охраны правопорядка Брестской областной милиции.
 
 
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21 мая нашли тело начальника изолятора временного содержания Полоцкого РОВД. По предварительной информации, Кирилл М. совершил суицид.
 
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