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Жительнице Кобринского района сняли порчу почти за $31 тыс.

22.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

54-летняя жительница деревни Быстрица Кобринского района лишилась внушительной суммы денег, поверив, что на нее навели порчу.



В начале января женщина увидела на эстонском спутниковом телеканале передачу на тему излечения от COVID, рассказали в УВД Брестского облисполкома. В это время сельчанка сама перенесла болезнь и решила обратиться за помощью к экстрасенсу. Она позвонила по номеру, указанному в бегущей строке. Трубку сняла девушка, которая выслушала собеседницу и пообещала, что ей обязательно перезвонят.

Спустя некоторое время белоруске позвонили на мессенджер с чешского номера. На этот раз собеседником был мужчина, который убедил пенсионерку, что ее проблемы со здоровьем – это следствие порчи. Он предложил исцелить женщину через особый ритуал, для чего ей необходимо было перечислить предоплату.
 
"Поверив мужчине, женщина в течение 30 дней осуществила 14 переводов денежных средств (12 - в Украину и 2 - в Грузию) на общую сумму почти $31 тыс.", - рассказали в областной милиции, пишет interfax.by.

После того, как о переводах узнали родственники женщины, они обратились в милицию.
 
 
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54-летняя жительница деревни Быстрица Кобринского района лишилась внушительной суммы денег, поверив, что на нее навели порчу.
 
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