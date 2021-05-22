Пока мать развешивала белье, загорелся дом. В пожаре погиб шестилетний ребенок

Источник материала: Onliner

Вчера спасатели МЧС прибыли в аг. Глушковичи по вызову: жилой дом горел открытым пламенем. В доме проживали 28-летняя мать, двое детей 6 и 11 лет. В результате пожара младший сын хозяйки погиб, сообщает пресс-служба МЧС.

По словам соседей, во время возгорания женщина развешивала белье после стирки, а в доме оставался ее младший сын, на веранде работала стиральная машина. Когда девушка увидела, что горит дом, внутрь попасть уже не смогла из-за открытого пламени. Старший сын в это время находился у бабушки.









Во время проведения разведки в доме спасатели на полу в комнате обнаружили сильно обгоревшее тело малыша.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины пожара — детская шалость с огнем и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.