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Пока мать развешивала белье, загорелся дом. В пожаре погиб шестилетний ребенок

22.05.2021 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера спасатели МЧС прибыли в аг. Глушковичи по вызову: жилой дом горел открытым пламенем. В доме проживали 28-летняя мать, двое детей 6 и 11 лет. В результате пожара младший сын хозяйки погиб, сообщает пресс-служба МЧС.

По словам соседей, во время возгорания женщина развешивала белье после стирки, а в доме оставался ее младший сын, на веранде работала стиральная машина. Когда девушка увидела, что горит дом, внутрь попасть уже не смогла из-за открытого пламени. Старший сын в это время находился у бабушки.

Пока мать развешивала белье, загорелся дом. В пожаре погиб шестилетний ребенок
Пока мать развешивала белье, загорелся дом. В пожаре погиб шестилетний ребенок

Во время проведения разведки в доме спасатели на полу в комнате обнаружили сильно обгоревшее тело малыша.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины пожара — детская шалость с огнем и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

 
 
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Вчера спасатели МЧС прибыли в аг. Глушковичи по вызову: жилой дом горел открытым пламенем. В доме проживает 28-летняя мать, двое…Читать далее…
 
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