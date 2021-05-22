СМИ: начальника изолятора Полоцкого РОВД нашли мертвым

Источник материала: Onliner

Тело было обнаружено 21 мая. По предварительной информации, Кирилл М. покончил жизнь самоубийством, сообщает «Наша Нива». Официального подтверждения пока нет.

О погибшем известно, что он пробыл в должности очень недолго — до этого служил во внутренних войсках. У него осталось двое сыновей.

Журналистам Onliner подтвердили смерть начальника ИВС Полоцкого РОВД, обстоятельства выясняет СК.

(будет дополнено)

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