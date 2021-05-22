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СМИ: начальника изолятора Полоцкого РОВД нашли мертвым
Источник материала: Onliner
Тело было обнаружено 21 мая. По предварительной информации, Кирилл М. покончил жизнь самоубийством,
О погибшем известно, что он пробыл в должности очень недолго — до этого служил во внутренних войсках. У него осталось двое сыновей.
Журналистам Onliner подтвердили смерть начальника ИВС Полоцкого РОВД, обстоятельства выясняет СК.
(будет дополнено)
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Тело было обнаружено 21 мая. По предварительной информации, Кирилл М. покончил жизнь самоубийством, сообщает «Наша Нива». Официального подтверждения пока...
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