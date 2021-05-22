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СМИ: начальника изолятора Полоцкого РОВД нашли мертвым

22.05.2021 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Тело было обнаружено 21 мая. По предварительной информации, Кирилл М. покончил жизнь самоубийством, сообщает «Наша Нива». Официального подтверждения пока нет.

О погибшем известно, что он пробыл в должности очень недолго — до этого служил во внутренних войсках. У него осталось двое сыновей.

Журналистам Onliner подтвердили смерть начальника ИВС Полоцкого РОВД, обстоятельства выясняет СК.

(будет дополнено)

Если вы чувствуете себя плохо, у вас или у ваших родственников появляются суицидальные мысли, наберите номер службы экстренной психологической помощи. Телефон для взрослых — (8 017) 352-44-44, для детей и подростков — (8 017) 263-03-03.

Если у вас есть информация по данному происшествию, пишите в Telegram @Hines или на почту ab@onliner.by.

 
 
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Тело было обнаружено 21 мая. По предварительной информации, Кирилл М. покончил жизнь самоубийством, сообщает «Наша Нива». Официального подтверждения пока...
 
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