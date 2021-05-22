Источник материала: UDF



Валерий Цепкало. Фото: dev.by

«Частично были утрачены подписи, которые не сдавались в ЦИК - около 50 000. По нашим прикидкам в листах содержалось примерно 3 000 человек, находящихся на государственной службе», - написал Илья Добротвор на своей странице в Facebook в пятницу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Архив Цепкало, в том числе подписи госслужащих, попал к силовикам Цепкало покинул Беларусь вместе с двумя сыновьями до выборов.

Он предположил, что утечка может стать причиной волны политически мотивированных увольнений в Беларуси в ближайшее время.14 июля 2020 года Центризбирком не зарегистрировалкандидатом в президенты, объяснив решение нехваткой достоверных подписей избирателей за его выдвижение. Цепкало обжаловал отказ в регистрации в Верховном суде, но тот отклонил жалобу.Цепкало покинул Беларусь вместе с двумя сыновьями до выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года, из-за опасения быть задержанным. В середине августа стало известно, что в отношении Цепкало в Беларуси возбуждено уголовное дело о получении взятки, он объявлен в розыск в Беларуси и России.21 августа заявил, что супруги Цепкало создали одно из пяти «правительств в изгнании».Уголовное дело в отношении Цепкало находится в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета. Цепкало инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере по ч.3 ст.430 УК.