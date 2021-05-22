ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Плюс один в «черном списке» Мининформа: в Беларуси заблокирован Sports.ru

22.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Отметим, сайт поддерживает белорусов – сторонников перемен, и использует бчб-флаг.

В субботу утром у многих в Беларуси перестал открываться Sports.ru, либо же появлялось оповещение, что ресурс заблокирован министерством информации.

Около полудня в ходе прямой телефонной линии, как сообщает Спутник, первый замминистра Андрей Кунцевич подтвердил блокировку: «Действительно такое решение было принято, с соответствующим ходатайством в Миниформ обратились налоговые органы Республики Беларусь в связи с нарушениям законодательства РБ об азартных играх».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отметим, сайт поддерживает белорусов – сторонников перемен, и использует бчб-флаг.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как менялись цены на продукты в Беларуси за 10 лет: рост на 400-1100% Фото: myfin.by
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by