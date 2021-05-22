Плюс один в «черном списке» Мининформа: в Беларуси заблокирован Sports.ru

Источник материала: Салiдарнасць

Отметим, сайт поддерживает белорусов – сторонников перемен, и использует бчб-флаг.

В субботу утром у многих в Беларуси перестал открываться Sports.ru, либо же появлялось оповещение, что ресурс заблокирован министерством информации.

Около полудня в ходе прямой телефонной линии, как сообщает Спутник , первый замминистра Андрей Кунцевич подтвердил блокировку: «Действительно такое решение было принято, с соответствующим ходатайством в Миниформ обратились налоговые органы Республики Беларусь в связи с нарушениям законодательства РБ об азартных играх».