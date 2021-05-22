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Плюс один в «черном списке» Мининформа: в Беларуси заблокирован Sports.ru
22.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Отметим, сайт поддерживает белорусов – сторонников перемен, и использует бчб-флаг.
В субботу утром у многих в Беларуси перестал открываться Sports.ru, либо же появлялось оповещение, что ресурс заблокирован министерством информации.
Около полудня в ходе прямой телефонной линии, как сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отметим, сайт поддерживает белорусов – сторонников перемен, и использует бчб-флаг.
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