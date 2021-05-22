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Усов: «Это новая инквизиция»
22.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог – о желании ГУБОПиК включить БЧБ-флаг в список нацистской символики.
– Завтра они могут с тем же усердием запретить говорить о том, что Земля круглая, или запретить читать и писать, как это делали в некоторых обществах, –
Кадр из фильма «Эквилибриум». 2002. США
Не удивлюсь, если скоро будут арестовывать за то, что в квартире есть книги. Это настолько преданная «делу» структура, что если нужно будет запретить Лукашенко, они и его запретят.
Смею предположить, что ГУБОПИК стал особой привилегированной структурой, получившей от Лукашенко полную свободу действий во всем, что касается подавления протестов, преторианской гвардией.
Они (члены подобных структур) не действуют и не будут действовать, опираясь на факты, науку, доказательства, разум. Это новая инквизиция, защищающая некую идею, которая непонятна и неизвестна им самим.
…Пусть запрещают. Несмотря
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Политолог – о желании ГУБОПиК включить БЧБ-флаг в список нацистской символики.
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