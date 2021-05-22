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Усов: «Это новая инквизиция»

22.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог – о желании ГУБОПиК включить БЧБ-флаг в список нацистской символики.

– Завтра они могут с тем же усердием запретить говорить о том, что Земля круглая, или запретить читать и писать, как это делали в некоторых обществах, – рассуждает Павел Усов. – Запретить музыку и фильмы, как в известном фильме «Эквилибриум». В конце концов белорусский язык.

Усов: «Это новая инквизиция»

Кадр из фильма «Эквилибриум». 2002. США

Не удивлюсь, если скоро будут арестовывать за то, что в квартире есть книги. Это настолько преданная «делу» структура, что если нужно будет запретить Лукашенко, они и его запретят.

Смею предположить, что ГУБОПИК стал особой привилегированной структурой, получившей от Лукашенко полную свободу действий во всем, что касается подавления протестов, преторианской гвардией.

Они (члены подобных структур) не действуют и не будут действовать, опираясь на факты, науку, доказательства, разум. Это новая инквизиция, защищающая некую идею, которая непонятна и неизвестна им самим.

…Пусть запрещают. Несмотря на запреты и забвение, наши духовные символы возродились, а их пытались уничтожить системы, которые истребляли целые народы. Эти символы будут жить, будут объединять, и будут побеждать.

 
 
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Политолог – о желании ГУБОПиК включить БЧБ-флаг в список нацистской символики.
 
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