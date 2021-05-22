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Компания «Доброном» осваиваивает сельскую местность
Источник материала: Партизан
Компания «Доброном» начала регистрировать магазины «Копеечка» в сельской местности. На днях в Торговом реестре появились записи о таких точках в деревне Галево Пинского района и в агрогородке Гацук в Слуцком районе. Всего на данный момент у «Добронома» в реестре 679 действующих торговых точек.
Таким образом, второй по числу магазинов сетевой ретейлер продовольственного сегмента вступил в борьбу за сельские территории. Ранее в этой нише доминировал «Белкоопсоюз».
Затем в 2018 году благодаря специальному указу госсеть смог потеснить «Евроторг». За этой компанией в реестре записаны даже автолавки. После того как «Евроторг» заявил, что готов продолжить экспансию, это вызвало настороженность властей и «Белкоопсоюза».
Кроме того, интересы к сельской местности проявила «Корона», которая получила добро на освоение Шкловского района от Александра Лукашенко,
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Компания «Доброном» начала регистрировать магазины «Копеечка» в сельской местности. На днях в Торговом реестре появились записи о таких точках в деревне Галево...
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