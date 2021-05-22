Компания «Доброном» осваиваивает сельскую местность





Таким образом, второй по числу магазинов сетевой ретейлер продовольственного сегмента вступил в борьбу за сельские территории. Ранее в этой нише доминировал «Белкоопсоюз».





Затем в 2018 году благодаря специальному указу госсеть смог потеснить «Евроторг». За этой компанией в реестре записаны даже автолавки. После того как «Евроторг» заявил, что готов продолжить экспансию, это вызвало настороженность властей и «Белкоопсоюза».





пишет Office Lif. Кроме того, интересы к сельской местности проявила «Корона», которая получила добро на освоение Шкловского района от Александра Лукашенко,Office Lif.



