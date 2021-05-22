|
Сергея Тихановского этапировали в Гомель
Источник материала: UDF
Сергей Тихановский / Еврорадио
Недавно в Гомель этапировали также блогера Игоря Лосика. Вскоре там начнётся суд над самим Сергеем Тихановским, его соратниками и теми, кого власти считают его соратниками.
Политик Николай Статкевич, которого, вероятно, также будут там судить, сообщил в письме из-за решетки, что Генеральная прокуратура подала к фигурантам дела иск на 3,078 миллиона рублей ($1,2 млн).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно в Гомель этапировали также блогера Игоря Лосика.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)