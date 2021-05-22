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Гороскоп на 22 мая: что ждет все знаки Зодиака

22.05.2021 11:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гороскоп на 22 мая: что ждет все знаки Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 мая / фото pixabay.com
Астрологи прогнозируют, что 22 мая идеально подойдет для ведения самостоятельного бизнеса, участия в общественных мероприятиях и для занятий спортом. При этом осторожней нужно быть в отношениях с начальством.

Овен


Овен будет настроен подискутировать. День склоняет его доказывать свою точку зрения и правоту, и он обязательно найдет повод, чтобы поспорить со всеми.

Телец


Тельцы 22 мая будут серьезны как никогда. Даже в бытовых вопросах Телец будет пытаться идти напролом и рискует растратить силы, а также получить душевную травму. Чтобы этого не произошло, звезды рекомендуют расставить приоритеты.

Близнецы


Близнецам в этот деть многие дела будут удаваться отлично, и потому они смогут продемонстрировать всем свое превосходство. Звезды гороскопа наделят их особыми энергичностью, решительностью и умом.

Рак


День наделит Раков искренностью, прямотой и желанием общаться. Им станет тесно в узком кругу и захочется завести новые знакомства.

Лев


Льву не следует торопиться, звезды предостерегают его от ошибок, связанных с необдуманными, спонтанными поступками. Рекомендуется, если есть сомнения – лучше отложить на потом.

Дева


Звезды гороскопа склоняют Деву продемонстрировать силу в каком-то вопросе. День наделит Деву уверенностью в себе, решительностью и спокойствием, благодаря чему она сможет демонстрировать твердость в любом важном деле.

Весы


День обеспечит Весов огромным количеством энергии. Весам будет под силу все то, что они раньше считали нереальным. Сделать шаг на пути к своей цели, приблизиться к решению сложной задачи или найти выход из тупика.

Скорпион


Скорпион будет всеми силами пытаться скрыться от чужой назойливости и попыток вторгнуться в его жизнь. День склоняет его к тому, чтобы спокойно заниматься своими делами.

Стрелец


Стрелец будет буквально фонтанировать идеями и мыслями. Ему захочется как можно скорее ими поделиться. Однако даже если у Стрельца не получится сделать это перед широкой публикой, не беда – ему достаточно найти хотя бы одного толкового слушателя.

Козерог


Окружающие будут раздражать Козерога. А чтобы избавиться от недовольства, 22 мая Козерог способен потратить немало времени и сил, пытаясь вразумить людей, находящихся с ним рядом.

Водолей


У Водолея есть шанс столкнуться с чем-то новым и интересным. Возможно, это будет человек, новые знания, захватывающие впечатления или чувства.

Рыбы


У Рыб есть риск столкнуться с оппозицией в свой адрес. Кто-то способен высказать им весьма неприятные вещи прямо в лицо. Вместе с тем они будут просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, строя смелые и далеко идущие планы.
 
Теги: знакомства
 
 
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