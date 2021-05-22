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Гороскоп на 22 мая: что ждет все знаки Зодиака
Источник материала: UDF
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 мая / фото pixabay.com
Овен
Овен будет настроен подискутировать. День склоняет его доказывать свою точку зрения и правоту, и он обязательно найдет повод, чтобы поспорить со всеми.
Телец
Тельцы 22 мая будут серьезны как никогда. Даже в бытовых вопросах Телец будет пытаться идти напролом и рискует растратить силы, а также получить душевную травму. Чтобы этого не произошло, звезды рекомендуют расставить приоритеты.
Близнецы
Близнецам в этот деть многие дела будут удаваться отлично, и потому они смогут продемонстрировать всем свое превосходство. Звезды гороскопа наделят их особыми энергичностью, решительностью и умом.
Рак
День наделит Раков искренностью, прямотой и желанием общаться. Им станет тесно в узком кругу и захочется завести новые знакомства.
Лев
Льву не следует торопиться, звезды предостерегают его от ошибок, связанных с необдуманными, спонтанными поступками. Рекомендуется, если есть сомнения – лучше отложить на потом.
Дева
Звезды гороскопа склоняют Деву продемонстрировать силу в каком-то вопросе. День наделит Деву уверенностью в себе, решительностью и спокойствием, благодаря чему она сможет демонстрировать твердость в любом важном деле.
Весы
День обеспечит Весов огромным количеством энергии. Весам будет под силу все то, что они раньше считали нереальным. Сделать шаг на пути к своей цели, приблизиться к решению сложной задачи или найти выход из тупика.
Скорпион
Скорпион будет всеми силами пытаться скрыться от чужой назойливости и попыток вторгнуться в его жизнь. День склоняет его к тому, чтобы спокойно заниматься своими делами.
Стрелец
Стрелец будет буквально фонтанировать идеями и мыслями. Ему захочется как можно скорее ими поделиться. Однако даже если у Стрельца не получится сделать это перед широкой публикой, не беда – ему достаточно найти хотя бы одного толкового слушателя.
Козерог
Окружающие будут раздражать Козерога. А чтобы избавиться от недовольства, 22 мая Козерог способен потратить немало времени и сил, пытаясь вразумить людей, находящихся с ним рядом.
Водолей
У Водолея есть шанс столкнуться с чем-то новым и интересным. Возможно, это будет человек, новые знания, захватывающие впечатления или чувства.
Рыбы
У Рыб есть риск столкнуться с оппозицией в свой адрес. Кто-то способен высказать им весьма неприятные вещи прямо в лицо. Вместе с тем они будут просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, строя смелые и далеко идущие планы.
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У Водолеев есть шанс столкнуться с чем-то новым.
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