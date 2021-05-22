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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что категорически нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 22 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины Именины сегодня празднуют: Николай, Василий, Иосиф.

В нашем материале мы расскажем, что можно, а что нельзя делать в этот день и обо всех его приметах.Николай прославился тем, что покровительствовал купцам и морякам. После смерти святого его тело начало мироточить и стало объектом паломничества.На Руси святого Николая считали одним из самых главных покровителей и заступников. В народном календаре дата значится как Никола Вешний, Николин день.Кстати, день Николая Чудотворца отмечается два раза в году: 19 декабря – День Святого Николая, и летом – 22 мая.Крестьяне называли день вешним, теплым, травным. С этой даты ждали наступление настоящего тепла. Самой главной приметой 22 мая был дождь: если он был, люди считали, что быть хорошему урожаю.Лягушки начали квакать – примета того, что будет богатый урожай овса.Ольха зацвела – пора сеять гречку.На следующий день после Николая идет дождь – лето будет дождливым и холодным.Стаи скворцов неспокойно перелетают с одного поля на другое — к перемене погоды.В эту дату нельзя грустить.Категорически нельзя ругаться.Ни в коем случае нельзя вспоминать плохое.Нельзя отказывать тому, кто просит о помощи.Именины сегодня празднуют: Николай, Василий, Иосиф.