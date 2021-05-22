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Праздник 22 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
В нашем материале мы расскажем, что можно, а что нельзя делать в этот день и обо всех его приметах.
Николай прославился тем, что покровительствовал купцам и морякам. После смерти святого его тело начало мироточить и стало объектом паломничества.
На Руси святого Николая считали одним из самых главных покровителей и заступников. В народном календаре дата значится как Никола Вешний, Николин день.
Кстати, день Николая Чудотворца отмечается два раза в году: 19 декабря – День Святого Николая, и летом – 22 мая.
Крестьяне называли день вешним, теплым, травным. С этой даты ждали наступление настоящего тепла. Самой главной приметой 22 мая был дождь: если он был, люди считали, что быть хорошему урожаю.
Главные приметы этого дня:
Лягушки начали квакать – примета того, что будет богатый урожай овса.
Ольха зацвела – пора сеять гречку.
На следующий день после Николая идет дождь – лето будет дождливым и холодным.
Стаи скворцов неспокойно перелетают с одного поля на другое — к перемене погоды.
Что категорически нельзя делать в этот день:
В эту дату нельзя грустить.
Категорически нельзя ругаться.
Ни в коем случае нельзя вспоминать плохое.
Нельзя отказывать тому, кто просит о помощи.
Именины сегодня празднуют: Николай, Василий, Иосиф.
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Именины сегодня празднуют: Николай, Василий, Иосиф.
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