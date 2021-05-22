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В Беларуси заблокировали Sports.ru — самый популярный российский спортивный сайт
Источник материала: UDF
Министерство информации заявило, что блокировка связана с нарушением законодательства об азартных играх и введена по запросу налоговых органов.
В феврале этого года собственникам Sports.ru стал инвестиционный фонд основателя косметической компании Faberlic бизнесмена Алексея Нечаева, который в последнее время позиционирует себя как лидера российской партии «Новые люди».
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Блокировка связана с нарушением законодательства об азартных играх.
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