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В Беларуси заблокировали Sports.ru — самый популярный российский спортивный сайт

22.05.2021 11:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси заблокировали Sports.ru — самый популярный российский спортивный сайт
Его основатель — белорус Дмитрий Навоша, поддержавший движение за демократические перемены. В августе 2020-го он присоединился к созданию фонда солидарности, который помогал белорусам, потерявшим работу из-за протестов.

Министерство информации заявило, что блокировка связана с нарушением законодательства об азартных играх и введена по запросу налоговых органов.

В феврале этого года собственникам Sports.ru стал инвестиционный фонд основателя косметической компании Faberlic бизнесмена Алексея Нечаева, который в последнее время позиционирует себя как лидера российской партии «Новые люди».
 
 
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Блокировка связана с нарушением законодательства об азартных играх.
 
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