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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси заблокировали Sports.ru — самый популярный российский спортивный сайт Блокировка связана с нарушением законодательства об азартных играх.

Министерство информации заявило, что блокировка связана с нарушением законодательства об азартных играх и введена по запросу налоговых органов.В феврале этого года собственникам Sports.ru стал инвестиционный фонд основателя косметической компании Faberlic бизнесмена, который в последнее время позиционирует себя как лидера российской партии «Новые люди».