|
Еще один высокопоставленный милиционер покончил с собой
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Информацию об этом подтвердили в дежурной службе Полоцкого РОВД.
Об умершем известно то, что на посту он пробыл очень короткое время — ранее служил во внутренних войсках.
Сам он из Полоцка. У него осталось двое сыновей.
Вчера также стало известно о найденном неживым 50-летнем экс-начальнике управления охраны правопорядка Брестской областной милиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За два дня - вторая новость о самоубийстве милиционеров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)