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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еще один высокопоставленный милиционер покончил с собой За два дня - вторая новость о самоубийстве милиционеров.

Информацию об этом подтвердили в дежурной службе Полоцкого РОВД.Об умершем известно то, что на посту он пробыл очень короткое время — ранее служил во внутренних войсках.Сам он из Полоцка. У него осталось двое сыновей.Вчера также стало известно о найденном неживым 50-летнем экс-начальнике управления охраны правопорядка Брестской областной милиции.