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Мотоциклист погиб при столкновении с лосем в Могилеве

22.05.2021 11:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ночью 22 мая в Могилеве 26-летний водитель, управляя мотоциклом Kawasaki, совершил наезд на выбежавшего на Минское шоссе лося.

Мотоциклист погиб при столкновении с лосем в Могилеве

По сообщению областной Госавтоинспекции, в результате столкновения мотоциклист получил смертельную травму.

С начала года произошло более 1000 дорожных происшествий, связанных с наездом на животных.

 
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Ночью 22 мая в Могилеве 26-летний водитель, управляя мотоциклом Kawasaki, совершил наезд на выбежавшего на Минское шоссе лося.
 
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