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Мотоциклист погиб при столкновении с лосем в Могилеве
Источник материала: Навiны
Ночью 22 мая в Могилеве 26-летний водитель, управляя мотоциклом Kawasaki, совершил наезд на выбежавшего на Минское шоссе лося.
По сообщению областной Госавтоинспекции, в результате столкновения мотоциклист получил смертельную травму.
С начала года произошло более 1000 дорожных происшествий, связанных с наездом на животных.
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Ночью 22 мая в Могилеве 26-летний водитель, управляя мотоциклом Kawasaki, совершил наезд на выбежавшего на Минское шоссе лося.
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