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Под Лельчицами на пожаре погиб ребенок

22.05.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21 мая в 16.36 в центр оперативного управления Лельчицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Глушковичи



По прибытию к месту вызова, пожарные увидели, что  огнём был полностью охвачен жилой дом и две надворные постройки, сообщает районная газета .  

При проведении разведки в доме звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате обнаружен сильно обгоревший труп мальчика 2015 года рождения, воспитанника Глушковичского ясли-сада.

Причина пожара устанавливается.  Версии причин пожара —  детская шалость с огнём и аварийный режим работы электрооборудования.
 
 
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21 мая в 16.36 в центр оперативного управления Лельчицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Глушковичи
 
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