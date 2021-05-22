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Под Лельчицами на пожаре погиб ребенок
Источник материала: Партизан
21 мая в 16.36 в центр оперативного управления Лельчицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Глушковичи
По прибытию к месту вызова, пожарные увидели, что огнём был полностью охвачен жилой дом и две надворные постройки, сообщает
При проведении разведки в доме звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате обнаружен сильно обгоревший труп мальчика 2015 года рождения, воспитанника Глушковичского ясли-сада.
Причина пожара устанавливается. Версии причин пожара — детская шалость с огнём и аварийный режим работы электрооборудования.
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21 мая в 16.36 в центр оперативного управления Лельчицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Глушковичи
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