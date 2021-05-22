В Могилеве мотоциклист не пережил столкновение с лосем. Видео

Источник материала: Onliner

22 мая около часа ночи в Могилеве 26-летний водитель, управляя мотоциклом Kawasaki, на улице Минское шоссе совершил наезд на выбежавшего на проезжую часть лося. В результате столкновения мотоциклист получил смертельную травму, сообщает пресс-служба МВД.

По факту ДТП проводится проверка.

В случае, если вы увидели вблизи дороги или на проезжей части животное, необходимо максимально сбросить скорость или даже остановиться. Проскочить перед животным — плохая идея, звери развивают большую скорость и редко поворачивают назад, рекомендует ГАИ.