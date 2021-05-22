Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и поставки в Беларусь углеводородного сырья. С удовлетворением главы государств отметили рост товарооборота между странами и наличие большого потенциала в развитии двухсторонних отношений», - сообщает сайт president.gov.by.

«В целом в рамках предстоящих встреч будут выстроены конкретные планы работы белорусских строителей и иных специалистов в Азербайджане», - проинформировали в пресс-службе Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко поблагодарил Алиева за поставки нефти Их беседа состоялась в субботу, 22 мая.