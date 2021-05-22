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Лукашенко поблагодарил Алиева за поставки нефти
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко и Иьльхам Алиев поговорили по телефону, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.
Их беседа состоялась в субботу, 22 мая. А не так давно - 13 и 14 апреля - Лукашенко находился в Баку с визитом. Тогда же посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков сообщил, что Минск намерен в этом году закупить миллион тонн азербайджанской нефти. В прошлом году Азербайджан поставил в республику примерно 800 тысяч тонн нефти.
«Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и поставки в Беларусь углеводородного сырья. С удовлетворением главы государств отметили рост товарооборота между странами и наличие большого потенциала в развитии двухсторонних отношений», - сообщает сайт president.gov.by.
Кроме того, Лукашенко и Алиев обсудили направления сотрудничества и реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита белорусского лидера в Баку.
Так, в ближайшее время в Минске ждут сразу несколько делегаций из Азербайджана – специалистов по градостраительству и сельскому хозяйству.
«В целом в рамках предстоящих встреч будут выстроены конкретные планы работы белорусских строителей и иных специалистов в Азербайджане», - проинформировали в пресс-службе Лукашенко.
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Их беседа состоялась в субботу, 22 мая.
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