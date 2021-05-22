ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко поблагодарил Алиева за поставки нефти

22.05.2021 12:35 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Лукашенко поблагодарил Алиева за поставки нефти
Фото: president.gov.by
В этом году Беларусь планируют закупить у Азербайджана миллион тонн нефти, на апрель уже поставлено порядка 300 тысяч тонн.

Александр Лукашенко и Иьльхам Алиев поговорили по телефону, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Их беседа состоялась в субботу, 22 мая. А не так давно - 13 и 14 апреля - Лукашенко находился в Баку с визитом. Тогда же посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков сообщил, что Минск намерен в этом году закупить миллион тонн азербайджанской нефти. В прошлом году Азербайджан поставил в республику примерно 800 тысяч тонн нефти.

«Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и поставки в Беларусь углеводородного сырья. С удовлетворением главы государств отметили рост товарооборота между странами и наличие большого потенциала в развитии двухсторонних отношений», - сообщает сайт president.gov.by.


Кроме того, Лукашенко и Алиев обсудили направления сотрудничества и реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита белорусского лидера в Баку.

Так, в ближайшее время в Минске ждут сразу несколько делегаций из Азербайджана – специалистов по градостраительству и сельскому хозяйству.

«В целом в рамках предстоящих встреч будут выстроены конкретные планы работы белорусских строителей и иных специалистов в Азербайджане», - проинформировали в пресс-службе Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Их беседа состоялась в субботу, 22 мая.
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы три знака Зодиака, которые не могут жить без секса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by