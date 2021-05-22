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Екатерина Андреева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неузнаваемая Андреева с красным глазом вызвала вопросы Художники изобразили известных соотечественниц с именем Екатерина.

Художники изобразили известных соотечественниц с именем Екатерина. Среди них – Максимова, княгиня Дашкова, Фурцева, Варнава, Андреева и другие.Интересно, что в абстрактном портрете художникамногие не узнали ведущую Первого канала. Он изобразилс гигантским красным глазом.Автор полотна объяснил, что лично не знаком с теледивой, но именно такое представление у него составилось о звезде экрана. Интегрировав профессиональную деятельность ведущей в свою картину, живописец, по его мнению, показал ее многоликость.Видела ли сама телеведущая то, как увидел ее мастер, неизвестно, Но можно предположить, что об этом ей поведают знаменитые коллеги. Например,, портрет который тоже был на выставке.Отметим, что в свои 59 лет Екатерина Андреева выглядит просто восхитительно – свежо и молодо, Звезда следит за фигурой, занимаясь спортом и внимательно относясь к своему питанию. Поклонники неизменно оставляют море комплиментов под постами ведущей в соцсети.