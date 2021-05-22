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«В системе Лукашенко остались люди, которым знание и мораль не нужны в принципе»

22.05.2021 12:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«В системе Лукашенко остались люди, которым знание и мораль не нужны в принципе»
Кадр из фильма «Эквилибриум». 2002. США
Политолог – о желании ГУБОПиК включить БЧБ-флаг в список нацистской символики.

– Комментировать или пытаться логически, исторически оспорить все новые и новые идиотские инициативы ГУБОПИКа (нацификация национальных символов) и иже с ним - это действовать вопреки собственному здравому смыслу. В системе Лукашенко ГУБОПИК - это Академия всех Наук и Академия справедливости в одном составе.

Завтра они могут с тем же усердием запретить говорить о том, что Земля круглая, или запретить читать и писать, как это делали в некоторых обществах, – рассуждает Павел Усов. – Запретить музыку и фильмы, как в известном фильме «Эквилибриум». В конце концов белорусский язык.

Не удивлюсь, если скоро будут арестовывать за то, что в квартире есть книги. Это настолько преданная «делу» структура, что если нужно будет запретить Лукашенко, они и его запретят.

Смею предположить, что ГУБОПИК стал особой привилегированной структурой, получившей от Лукашенко полную свободу действий во всем, что касается подавления протестов, преторианской гвардией.


Они (члены подобных структур) не действуют и не будут действовать, опираясь на факты, науку, доказательства, разум. Это новая инквизиция, защищающая некую идею, которая непонятна и неизвестна им самим.

Они защищают и действуют во имя универсальной пустоты, которая может быть заполнена чем и кем угодно: Калигулой, Иваном Грозным, Гитлером, Сталиным, Усамой бин Ладеном. Им все равно кого уничтожать, белорусскую оппозицию или евреев.


В системе Лукашенко остались люди, которым знание и мораль не нужны в принципе.


Сама же власть Лукашенко это отрицание всего: закона, морали, науки, мысли, человечности. Это полное внутреннее разложение. Всех, кто останется в этой системе, будет ей служить ждет внутреннее самоуничтожение.

Они запрещают и уничтожают потому, что могут запрещать и уничтожать, это единственное, что они могут.


Пусть запрещают. Несмотря на запреты и забвение наши духовные символы возродились, а их пытались уничтожить системы, которые истребляли целые народы. Эти символы будут жить, будут объединять, и будут побеждать.
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ГУБОПИК стал особой привилегированной структурой, получившей от Лукашенко полную свободу действий.
 
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