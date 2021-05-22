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Петиция в поддержку TUT.BY будет отправлена в Мининформ через два дня. Сколько людей ее уже подписали?
Источник материала: Партизан
Напомним, 18 мая Комитет госконтроля Беларуси выступил с сообщением, в котором говорилось, что:
Белорусы продолжают собирать подписи в поддержку интернет-портала. Фото: tut.by
«На основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 г. принято решение об утрате ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких технологий». В результате необоснованного использования ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере»,
После этого в минском офисеTUT.BY прошел обыск, были задержаны руководители портала: директор Людмила Чекина, сотрудники бухгалтерии, главный редактор портала Марина Золотова, редактор Ольга Лойко и другие. Под домашним арестом находится совалделица портала Юлия Чернявская.
После того, как стало известно о претензиях со стороны силовиков к TUT.BY белорусы объявили сбор подписей в поддержку портала. Обращение будет отправлено через 2 дня в Мининформ и КГК Беларуси.
На момент публикации новости его подписали более 13 тысяч человек.
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Петиция в поддержку TUT.BY будет отправлена в Мининформ через два дня. Сколько людей ее уже подписали?
Напомним, 18 мая Комитет госконтроля Беларуси выступил с сообщением, в котором говорилось, что:
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