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Опрос Viber подтвердил рост онлайн-шопинга в Беларуси в результате пандемии

22.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почти половина (48%) участников опроса Viber отметила, что с начала пандемии онлайн-покупок в их жизни стало больше.

Опрос Viber подтвердил рост онлайн-шопинга в Беларуси в результате пандемии
Чтобы узнать об особенностях онлайн-шопинга в Беларуси, Viber провел опрос среди беларуских пользователей мессенджера. В исследовании приняли участие более 1500 респондентов — участников сообщества Viber Беларусь. 

По результатам исследования Viber, более 71% опрошенных из Беларуси отмечают, что чаще совершают покупки со смартфонов, и лишь 29% — с компьютеров, пишет thinktanks.by со ссылкой на marketing.by. 

Цена является важным критерием при выборе товара. Большинство участников (39%) отметило, что возможность сравнить цены у разных продавцов и найти наиболее выгодное предложение — для них ключевое преимущество онлайн-шопинга. 

31% считает главным плюсом покупок в интернете экономию времени, т.к. не нужно ходить по физическим магазинам в поисках необходимого товара. 

19% видят ценность онлайн-шопинга в наличии отзывов, что помогает им не ошибиться в выборе товара. И только для 11% опрошенных главным достоинством онлайн-покупок является возможность минимизировать посещение людных мест и тем самым обезопасить себя в период пандемии. 

Опрос показал, что покупки в интернете среди беларусов пока еще уступают по популярности офлайн-шопингу, и вряд ли в ближайшей перспективе заменят посещение физических магазинов. 49% покупают онлайн несколько раз в месяц, а 44% всего несколько раз в год, и лишь 7% оформляют больше одного заказа в неделю. Примечательно, что большая часть покупок совершается в fashion-сфере — каждый второй участник опроса отметил, что заказывает в интернете одежду, обувь или аксессуары. Высокий показатель у товаров для дома. В пятерку категорий-лидеров также входят бытовая техника и гаджеты, продукты питания и товары для хобби. 

Еще одна предпочтительная опция для покупателей в интернете — онлайн-оплата. 51% участников опроса выбрали этот способ оплаты как наиболее удобный. 27% предпочитают платить наличными, а 22% выбирают оплату банковской картой при доставке товара курьером.
 
 
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Почти половина (48%) участников опроса Viber отметила, что с начала пандемии онлайн-покупок в их жизни стало больше.
 
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