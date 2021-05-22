Опрос Viber подтвердил рост онлайн-шопинга в Беларуси в результате пандемии

Чтобы узнать об особенностях онлайн-шопинга в Беларуси, Viber провел опрос среди беларуских пользователей мессенджера. В исследовании приняли участие более 1500 респондентов — участников сообщества Viber Беларусь.





пишет thinktanks.by со ссылкой на marketing.by. По результатам исследования Viber, более 71% опрошенных из Беларуси отмечают, что чаще совершают покупки со смартфонов, и лишь 29% — с компьютеров,thinktanks.by сона marketing.by.





Цена является важным критерием при выборе товара. Большинство участников (39%) отметило, что возможность сравнить цены у разных продавцов и найти наиболее выгодное предложение — для них ключевое преимущество онлайн-шопинга.





31% считает главным плюсом покупок в интернете экономию времени, т.к. не нужно ходить по физическим магазинам в поисках необходимого товара.





19% видят ценность онлайн-шопинга в наличии отзывов, что помогает им не ошибиться в выборе товара. И только для 11% опрошенных главным достоинством онлайн-покупок является возможность минимизировать посещение людных мест и тем самым обезопасить себя в период пандемии.





Опрос показал, что покупки в интернете среди беларусов пока еще уступают по популярности офлайн-шопингу, и вряд ли в ближайшей перспективе заменят посещение физических магазинов. 49% покупают онлайн несколько раз в месяц, а 44% всего несколько раз в год, и лишь 7% оформляют больше одного заказа в неделю. Примечательно, что большая часть покупок совершается в fashion-сфере — каждый второй участник опроса отметил, что заказывает в интернете одежду, обувь или аксессуары. Высокий показатель у товаров для дома. В пятерку категорий-лидеров также входят бытовая техника и гаджеты, продукты питания и товары для хобби.





Еще одна предпочтительная опция для покупателей в интернете — онлайн-оплата. 51% участников опроса выбрали этот способ оплаты как наиболее удобный. 27% предпочитают платить наличными, а 22% выбирают оплату банковской картой при доставке товара курьером.







