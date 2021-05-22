﻿ Сергея Тихановского этапировали в Гомель. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сергея Тихановского этапировали в Гомель

22.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сергея Тихановского этапировали из Минска в СИЗО №3 в Гомеле. Об этом сообщают его соратники.




Вскоре там начнётся суд над самим Сергеем Тихановским, его соратниками и теми, кого власти считают его соратниками. В частности, в Гомель этапированы блогер Игорь Лосик и политик Николай Статкевич. 

Статкевич, которого, вероятно, также будут вместе с Тихановским, сообщил в письме из-за решетки, что Генеральная прокуратура подала к фигурантам дела иск на 3,078 миллиона рублей ($1,2 млн). За что - пока непонятно. Видимо, по "совокупности заслуг".

Напомним, что и Тихановский, и Статкевич были арестованы еще ДО массовых протестов, которые произошли после президентских выборов.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергея Тихановского этапировали из Минска в СИЗО №3 в Гомеле. Об этом сообщают его соратники.
 
Новости дня
Новости разные
 
«В системе Лукашенко остались люди, которым знание и мораль не нужны в принципе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by