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Спаси птенца, покорми лебедя, приручи ворону. Инструкция орнитолога

22.05.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Спаси птенца, покорми лебедя, приручи ворону. Инструкция орнитолога
Как сделать домик для птицы и почему не всем пернатым подойдет обычный скворечник? Куда улетают снегири на лето?

Наблюдая за птицами каждый день, мы практически ничего не знаем о них: где гнездятся голуби, что делать с выпавшими птенцами, как городские птицы умирают.

О жизни птиц, нестбоксинге и правильном подкармливании мы поговорили с полевым орнитологом и автором телеграм-канала "Экспедиционные картинки" Еленой Шнайдер.

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Что делать, если нашел птенца? Как ухаживать за ним, если вы решили оставить его себе? Можно ли приручить ворону? Существуют ли "дрессировщики птиц"? И почему птиц...
 
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