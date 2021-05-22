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Спаси птенца, покорми лебедя, приручи ворону. Инструкция орнитолога
22.05.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Наблюдая за птицами каждый день, мы практически ничего не знаем о них: где гнездятся голуби, что делать с выпавшими птенцами, как городские птицы умирают.
О жизни птиц, нестбоксинге и правильном подкармливании мы поговорили с полевым орнитологом и автором телеграм-канала "Экспедиционные картинки" Еленой Шнайдер.
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Что делать, если нашел птенца? Как ухаживать за ним, если вы решили оставить его себе? Можно ли приручить ворону? Существуют ли "дрессировщики птиц"? И почему птиц...
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