Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Спаси птенца, покорми лебедя, приручи ворону. Инструкция орнитолога

Как сделать домик для птицы и почему не всем пернатым подойдет обычный скворечник? Куда улетают снегири на лето?

Наблюдая за птицами каждый день, мы практически ничего не знаем о них: где гнездятся голуби, что делать с выпавшими птенцами, как городские птицы умирают.

О жизни птиц, нестбоксинге и правильном подкармливании мы поговорили с полевым орнитологом и автором телеграм-канала "Экспедиционные картинки" Еленой Шнайдер.

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