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Витольд Ашурок

«Белсат»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жена Витольда Ашурка сообщила, что никаких проблем с сердцем у него не было Что произошло с политзаключенным?

Последнее письмо ей от него пришло 30 апреля, хотя раньше письма приходили каждые 10 дней.Больше никакой информации о причинах и обстоятельствах смерти у нее нет.В Следственном комитете на звонки по номерам, которые ей дали, не отвечают.Напомним, что вчера стало известно: политзаключенныйумер в колонии в Шклове. Ему было 50 лет. В качестве предварительной причина смерти была названа остановка сердца.