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Жена Витольда Ашурка сообщила, что никаких проблем с сердцем у него не было
Источник материала: UDF
Витольд Ашурок
Последнее письмо ей от него пришло 30 апреля, хотя раньше письма приходили каждые 10 дней.
Больше никакой информации о причинах и обстоятельствах смерти у нее нет.
В Следственном комитете на звонки по номерам, которые ей дали, не отвечают.
Напомним, что вчера стало известно: политзаключенный Витольд Ашурок умер в колонии в Шклове. Ему было 50 лет. В качестве предварительной причина смерти была названа остановка сердца.
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