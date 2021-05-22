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Медики обнаружили уникальный механизм борьбы со старением
Источник материала: UDF
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Оказалось, что клетки, вырабатываемые имунной системой, способствуют очищению организма от старых клеток, провоцирующих старение и возникновение хронических заболеваний.
Об этом сообщает портал
По словам исследователей, в организме здорового человека клетки иммунной системы играют роль своеобразных наблюдателей, ликвидируя поврежденные клетки.
Однако старение, ожирение и хронические заболевания снижают эффективность работы этих клеток и провоцируют возникновение других болезней.
Ученые отмечают, что сейчас необходимо разработать правила терапии иммунных клеток, чтобы производить удаление старых клеток при помощи липидных антигенов и повышать тем самым уровень иммунитета.
Пока ученые успешно проводят эксперименты на крысах, которых при помощи данной терапии удалось избавить от негативных последствий ожирения и снизить уровень глюкозы в крови.
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Открытие совершили специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
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