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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медики обнаружили уникальный механизм борьбы со старением Открытие совершили специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Оказалось, что клетки, вырабатываемые имунной системой, способствуют очищению организма от старых клеток, провоцирующих старение и возникновение хронических заболеваний.Об этом сообщает порталПо словам исследователей, в организме здорового человека клетки иммунной системы играют роль своеобразных наблюдателей, ликвидируя поврежденные клетки.Однако старение, ожирение и хронические заболевания снижают эффективность работы этих клеток и провоцируют возникновение других болезней.Ученые отмечают, что сейчас необходимо разработать правила терапии иммунных клеток, чтобы производить удаление старых клеток при помощи липидных антигенов и повышать тем самым уровень иммунитета.Пока ученые успешно проводят эксперименты на крысах, которых при помощи данной терапии удалось избавить от негативных последствий ожирения и снизить уровень глюкозы в крови.