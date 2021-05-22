Белоруска Ирина Шарыхина завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по каратэ

Источник материала: ОНТ

На проходящем в хорватском Порече чемпионате Европы по каратэ белорусская спортсменка Ирина Шарыхина завоевала бронзовую медаль категории до 55 кг. Об этом информирует портал Karate.ru.

Белоруска выступала в четвертом пуле категории, где одержала победы над Мерел Ландманн из Нидерландов (3:0) и Барбарой Габерл из Словакии (5:3). В ¼ финала Шарыхина, к сожалению, уступила немке Яне Мессершмидт (6:0). Обидчица Ирины вышла в финал категории, тем самым дав белоруске шанс на выступление в утешительном раунде.

Шарыхина свой шанс использовала, одолев титулованную Дженнифер Уорлинг из Люксембурга – 2:1. В поединке за бронзовую медаль Ирина сразилась с Иляхой Гасимовой из Азербайджана – победа 5:3.

Фото: WKF / носит иллюстративный характер

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