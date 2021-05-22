ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белоруска Ирина Шарыхина завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по каратэ

22.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белоруска Ирина Шарыхина завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по каратэ

На проходящем в хорватском Порече чемпионате Европы по каратэ белорусская спортсменка Ирина Шарыхина завоевала бронзовую медаль категории до 55 кг. Об этом информирует портал Karate.ru.

Белоруска выступала в четвертом пуле категории, где одержала победы над Мерел Ландманн из Нидерландов (3:0) и Барбарой Габерл из Словакии (5:3). В ¼ финала Шарыхина, к сожалению, уступила немке Яне Мессершмидт (6:0). Обидчица Ирины вышла в финал категории, тем самым дав белоруске шанс на выступление в утешительном раунде.

Шарыхина свой шанс использовала, одолев титулованную Дженнифер Уорлинг из Люксембурга – 2:1. В поединке за бронзовую медаль Ирина сразилась с Иляхой Гасимовой из Азербайджана – победа 5:3.

Фото: WKF / носит иллюстративный характер

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На проходящем в хорватском Порече чемпионате Европы по каратэ белорусская спортсменка Ирина Шарыхина завоевала бронзовую медаль категории до 55 кг. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
22 траўня на фэсьце «Артысты перамогі» выступіць Сяргей Пукст
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by