Мининформ: российский сайт Sports.ru и еще 483 ресурса заблокированы в Беларуси

Источник материала: ОНТ

В Беларуси произошла блокировка российского сайта Sports.ru и ряда других ресурсов. Об этом сообщил первый замминистра Андрей Кунцевич во время прямой телефонной линии, пишет Sputnik.by.

По его словам, данное решение было принято в связи с нарушением белорусского законодательства.

Кроме этого сайта, были заблокированы еще 483 ресурса.

Фото: БЕЛТА, архив





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