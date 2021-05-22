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Мининформ: российский сайт Sports.ru и еще 483 ресурса заблокированы в Беларуси
Источник материала: ОНТ
В Беларуси произошла блокировка российского сайта Sports.ru и ряда других ресурсов. Об этом сообщил первый замминистра Андрей Кунцевич во время прямой телефонной линии,
По его словам, данное решение было принято в связи с нарушением белорусского законодательства.
Кроме этого сайта, были заблокированы еще 483 ресурса.
Фото: БЕЛТА, архив
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В Беларуси произошла блокировка российского сайта Sports.ru и ряда других ресурсов. Об этом сообщил первый замминистра Андрей Кунцевич во время прямой телефонной...
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