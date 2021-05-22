Для Папы Римского сделают электромобиль из переработанных пластиковых бутылок

Источник материала: ОНТ

Производящая электрокары американская компания Fisker заявила о намерении создать «первый папамобиль» – электромобиль для официальных церемоний Папы Римского. Основатель компании Хенрик Фискер рассказал об этом в Twitter.

Электромобиль будет сделан на базе кроссовера Fisker. При необходимости защитный купол в авто понтифика будет прятаться или выдвигаться.

Как пишет Reuters, при производстве «папамобиля» будут использоваться выловленные из океана и переработанные пластиковые бутылки.

Фото: twitter / henrikfisker

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