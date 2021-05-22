|
Для Папы Римского сделают электромобиль из переработанных пластиковых бутылок
Источник материала: ОНТ
Производящая электрокары американская компания Fisker заявила о намерении создать «первый папамобиль» – электромобиль для официальных церемоний Папы Римского. Основатель компании Хенрик Фискер
Электромобиль будет сделан на базе кроссовера Fisker. При необходимости защитный купол в авто понтифика будет прятаться или выдвигаться.
Как пишет Reuters, при производстве «папамобиля» будут использоваться выловленные из океана и переработанные пластиковые бутылки.
Фото: twitter / henrikfisker
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производящая электрокары американская компания Fisker заявила о намерении создать «первый папамобиль» – электромобиль для официальных церемоний Папы Римского....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)