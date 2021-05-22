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Ребенок погиб в Лельчицком районе: мать вышла на улицу развесить белье и поздно заметила пожар
Источник материала: ОНТ
В Лельчицком районе женщина вышла на улицу вывесить мокрое после стирки белье, увидела, что дом горит, но внутрь попасть не смогла. В огне погиб ее шестилетний сын. Об этом
По данным ведомства, 28-летняя мать вышла на улицу с мокрым бельем, чтобы его развесить. На веранде работала стиральная машина, в доме остался младший сын (старший гостил у родственницы).
Занятая женщина не сразу заметила пожар, а когда попыталась вернуться в дом за сыном, сделать этого не смогла, так как строения охватило открытое пламя.
Приехавшие на место работники МЧС потушили пожар. В жилой комнате было найдено сильно обгоревшее тело ребенка.
Причина пожара не сообщается. Специалисты предполагают, что причиной всему – детские игры с огнем, а также нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Фото: МЧС
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В Лельчицком районе женщина вышла на улицу вывесить мокрое после стирки белье, увидела, что дом горит, но внутрь попасть не смогла. В огне погиб ее шестилетний сын....
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