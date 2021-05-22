Ребенок погиб в Лельчицком районе: мать вышла на улицу развесить белье и поздно заметила пожар

Источник материала: ОНТ

В Лельчицком районе женщина вышла на улицу вывесить мокрое после стирки белье, увидела, что дом горит, но внутрь попасть не смогла. В огне погиб ее шестилетний сын. Об этом сообщили в МЧС.

По данным ведомства, 28-летняя мать вышла на улицу с мокрым бельем, чтобы его развесить. На веранде работала стиральная машина, в доме остался младший сын (старший гостил у родственницы).

Занятая женщина не сразу заметила пожар, а когда попыталась вернуться в дом за сыном, сделать этого не смогла, так как строения охватило открытое пламя.

Приехавшие на место работники МЧС потушили пожар. В жилой комнате было найдено сильно обгоревшее тело ребенка.

Причина пожара не сообщается. Специалисты предполагают, что причиной всему – детские игры с огнем, а также нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.





Фото: МЧС

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